مبارکی: بیش از ۴ میلیون تن کالا در سیستان و بلوچستان جابه جا شد

به گزارش خبرگزاری مهر، شهرام مبارکی گفت: از این میزان کالای جابجا شده ۳ میلیون و ۷۵۰ هزارو ۳۶۰ تن کالا درون استان و ۶۹۴ هزارو ۵۷۷ تن برون استان جابجا شده است.
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جادهای سیستان وبلوچستان عمده کالاهای جابجا شده در این مدت را سیمان، فرآوردههای نفتی و آرد اعلام کرد و افزود: شهرستانهای زاهدان، خاش و زابل بیشترین سهم را در جابجایی کالا به خود اختصاص داده اند.
مبارکی بیان کرد: در حال حاضر ۸۶ شرکت حملونقل، و بیش از ۱۲ هزار راننده و ناوگان باری فعال در استان فعالیت دارند.
وی در پایان با تاکید بر اینکه تداوم این روند افزایشی نقش مؤثری در تأمین کالاهای اساسی و پشتیبانی از فعالیتهای اقتصادی دارد یادآور شد: افزایش ظرفیت ناوگان، ارتقای ایمنی و بهبود خدماترسانی به رانندگان و شرکتهای حملونقل در دستور کار قرار دارد تا ضمن تداوم روند رو به رشد جابجایی کالا، تأمین بهموقع کالاهای اساسی و پشتیبانی مؤثر از تولید و اقتصاد منطقه تضمین شود.
