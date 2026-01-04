۴ مرکز درمانی غیرمجاز در شیراز تعطیل شد

به گزارش خبرگزاری مهر، امین نیاکان گفت: در راستای تشدید نظارت‌ها و برخورد قاطع با فعالیت‌های درمانی غیرمجاز چهار مرکز درمانی غیرمجاز در سطح شهر شیراز از ابتدای دی ماه سال ۱۴۰۴ تا کنون شناسایی و تعطیلی شد.

وی ادامه داد: این اقدام در پی پایش های مستمر کارشناسان این معاونت و رسیدگی به شکایات مردمی صورت گرفته است.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی شیراز افزود: از این چهار مرکز، دو مرکز به صورت غیرمجاز در حوزه دندانپزشکی و دو مرکز دیگر در زمینه خدمات زیبایی فعالیت می‌کردند که با تلاش کارشناسان نظارت بر درمان، اداره دندانپزشکی و کمیسیون ماده ۱۱ تعزیرات حکومتی دانشگاه شناسایی و تعطیل شدند.

نیاکان گفت: سلامت شهروندان خط قرمز ماست و با هرگونه فعالیت غیرمجاز که سلامت مردم را به خطر بیندازد، با قاطعیت برخورد خواهد شد و به شهروندان توصیه می‌شود قبل از مراجعه به مراکز درمانی، از اعتبار مجوز آنها اطمینان داشته باشند. نیاکان خاطرنشان کرد: این نظارت‌ها همچنان ادامه خواهد داشت تا اطمینان حاصل شود که تمامی خدمات بهداشتی و درمانی تحت نظارت قانونی و با رعایت استانداردهای لازم ارائه می‌شوند.