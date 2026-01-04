  1. استانها
بازگشایی راه ارتباطی ۸۶۵ روستای آذربایجان‌شرقی پس از برف و کولاک

تبریز-معاون راهداری اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای آذربایجان‌شرقی گفت: با تلاش راهداران راه ارتباطی ۸۶۵ روستای استان که در جریان بارش برف و کولاک هفته گذشته مسدود شده بود، بازگشایی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، ولی پورمحمد روز یکشنبه با بیان اینکه هم اکنون عملیات بازگشایی راه ارتباطی ۱۲۴ روستا در جریان است، افزود: این روستاها در مناطق کوهستانی شهرستان های چاراویماق و هوراند واقع هستند.

پورمحمد گفت: با وجود تلاش راهداران برای بازگشایی راه های روستایی استان، کولاک و برف موجب بسته شدن مجدد راه های آنها شده است که با توجه به گزارش اداره کل هواشناسی استان مبنی بر فروکش کردن کولاک برف و پایداری جو تا پایان هفته، راه ارتباطی این روستاها نیز تا فردا بازگشایی می شود.

وی اظهار کرد: در جریان عملیات راهداری زمستانی هفته گذشته، ۳۱ هزار و ۶۵۷ کیلومترباند از راه های اصلی و ۲ هزار و ۲۴۷ کیلومترباند از راه های روستایی استان برف روبی و نمک پاشی شده است.

معاون راهداری اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای آذربایجان‌شرقی، با بیان اینکه در این عملیات ۱۲ هزار و ۴۶۶ تن نمک و شن برای جلوگیری از لغزندگی جاده ها مورد استفاده قرار گرفت، اظهار کرد: در زمان کنونی تمامی راه های شریانی، اصلی و فرعی استان باز بوده و تردد در آنها در جریان است.

پورمحمد، ادامه داد: در عملیات زمستانی هفته گذشته، راهداران به یک هزار و ۱۵۰ خودرو گرفتار در برف و کولاک امدادرسانی کرده و آنها را به مسیر اصلی خود هدایت کردند و در این عملیات از یک هزار و ۸۹۹ دستگاه خودرو امدادرسان استفاده شد.

وی با بیان اینکه در عملیات زمستانی اداره کل راهداری استان، یک هزار و ۲۳۷ نفر از پرسنل این اداره کل و راهداران شرکت کردند، یادآور شد: در عملیات برف روبی و نمک پاشی راه های ارتباطی استان نیز از ۳۹۷ دستگاه خودرو سنگین و نیمه سنگین این اداره کل استفاده شد.

معاون راهداری اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای آذربایجان‌شرقی، گفت: به هنگام بارش برف و کولاک، رانندگان از تردد غیرضروری به مناطق کوهستانی و سردسیر استان خودداری کنند و در صورت ضرورت، خودرو خود را به زنجیرچرخ و امکانات زمستانی مجهز کنند.

پورمحمد، از مسافران و رانندگان خواست پیش از عزیمت به جاده ها از طریق تلفن گویای ۱۴۱ یا اپلیکیشن ۱۴۱ از وضعیت راه ها و شرایط آب و هوایی استان اطلاع کسب کنند.

