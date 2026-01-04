به گزارش خبرگزاری مهر، ولی پورمحمد روز یکشنبه با بیان اینکه هم اکنون عملیات بازگشایی راه ارتباطی ۱۲۴ روستا در جریان است، افزود: این روستاها در مناطق کوهستانی شهرستان های چاراویماق و هوراند واقع هستند.

پورمحمد گفت: با وجود تلاش راهداران برای بازگشایی راه های روستایی استان، کولاک و برف موجب بسته شدن مجدد راه های آنها شده است که با توجه به گزارش اداره کل هواشناسی استان مبنی بر فروکش کردن کولاک برف و پایداری جو تا پایان هفته، راه ارتباطی این روستاها نیز تا فردا بازگشایی می شود.

وی اظهار کرد: در جریان عملیات راهداری زمستانی هفته گذشته، ۳۱ هزار و ۶۵۷ کیلومترباند از راه های اصلی و ۲ هزار و ۲۴۷ کیلومترباند از راه های روستایی استان برف روبی و نمک پاشی شده است.

معاون راهداری اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای آذربایجان‌شرقی، با بیان اینکه در این عملیات ۱۲ هزار و ۴۶۶ تن نمک و شن برای جلوگیری از لغزندگی جاده ها مورد استفاده قرار گرفت، اظهار کرد: در زمان کنونی تمامی راه های شریانی، اصلی و فرعی استان باز بوده و تردد در آنها در جریان است.

پورمحمد، ادامه داد: در عملیات زمستانی هفته گذشته، راهداران به یک هزار و ۱۵۰ خودرو گرفتار در برف و کولاک امدادرسانی کرده و آنها را به مسیر اصلی خود هدایت کردند و در این عملیات از یک هزار و ۸۹۹ دستگاه خودرو امدادرسان استفاده شد.

وی با بیان اینکه در عملیات زمستانی اداره کل راهداری استان، یک هزار و ۲۳۷ نفر از پرسنل این اداره کل و راهداران شرکت کردند، یادآور شد: در عملیات برف روبی و نمک پاشی راه های ارتباطی استان نیز از ۳۹۷ دستگاه خودرو سنگین و نیمه سنگین این اداره کل استفاده شد.

معاون راهداری اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای آذربایجان‌شرقی، گفت: به هنگام بارش برف و کولاک، رانندگان از تردد غیرضروری به مناطق کوهستانی و سردسیر استان خودداری کنند و در صورت ضرورت، خودرو خود را به زنجیرچرخ و امکانات زمستانی مجهز کنند.

پورمحمد، از مسافران و رانندگان خواست پیش از عزیمت به جاده ها از طریق تلفن گویای ۱۴۱ یا اپلیکیشن ۱۴۱ از وضعیت راه ها و شرایط آب و هوایی استان اطلاع کسب کنند.