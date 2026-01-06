افشین ابراهیمی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر در خصوص وضعیت آب و هوای آذربایجان شرقی اظهار کرد: بررسی نقشه‌های هواشناسی و آخرین تصاویر ماهواره‌ای نشان دهنده جوی پایدار طی سه روز آینده در استان می‌باشد که با توجه به پایداری جوی، افزایش غلظت آلاینده‌ها و کاهش دید و کیفیت هوا در شهرهای پرجمعیت و صنعتی استان به‌ویژه کلانشهر تبریز پیش‌بینی می‌شود.

وی افزود: در این رابطه هشدار آلودگی سطح زرد و نارنجی شماره ۵ صادر شده است که از لحاظ شرایط دمایی شاهد افزایش نسبی دما تا روز جمعه خواهیم بود.

وی خاطرنشان کرد: از روز جمعه نفوذ و فعالیت تدریجی سامانه بارشی موجب ناپایداری خواهد شد و از شب جمعه و شنبه در اکثر نواحی استان شاهد بارش باران و برف خواهیم بود.