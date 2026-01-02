به گزارش خبرنگار مهر، علی مرسلی ظهر جمعه در گفت‌وگو با خبرنگاران گفت: شب گذشته با دریافت اطلاع از گرفتار شدن چند خودرو در برف و کولاک مسیر جاده ائل‌یولی بخش تیکه‌داش، نیروهای پایگاه امداد و نجات استاد شهریار به سرعت به محل اعزام شدند.

وی افزود: با تلاش امدادگران، در یک عملیات پنج ساعته، ۴۰ نفر نجات یافته و ۳۰ دستگاه خودروی گرفتار شده در برف و کولاک رهاسازی شدند.

مرسلی همچنین به همکاری سایر دستگاه‌ها اشاره کرد و گفت: در این عملیات، نیروهای راهداری، بخشداری و نیروی انتظامی نیز حضور داشتند و در امدادرسانی نقش مؤثری ایفا کردند.

رئیس جمعیت هلال‌احمر بستان‌آباد با تأکید بر اهمیت حضور به موقع نیروهای امدادی در مواقع بحران گفت: آمادگی دائم و سرعت عمل امدادگران در شرایط بحرانی می‌تواند جان مردم را نجات دهد.