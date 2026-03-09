سعید کریمی‌خو در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به شرایط اخیر منطقه و لغو پروازهای کشور اظهار کرد: به دنبال حمله رژیم صهیونیستی ـ آمریکایی و محدودیت‌های ایجاد شده در پروازها، روند بازگشت برخی از زائران سرزمین وحی با تغییراتی مواجه شده است.

وی افزود: بر همین اساس تمهیدات لازم برای بازگشت زائران استان کرمانشاه در نظر گرفته شده و برنامه‌ریزی‌ها به گونه‌ای انجام شده که این عزیزان بتوانند بدون مشکل به استان بازگردند.

مدیرکل حج و زیارت استان کرمانشاه تصریح کرد: طبق برنامه‌ریزی‌های انجام شده، زائران کرمانشاهی روز ۲۰ اسفندماه از طریق مسیر زمینی وارد استان خواهند شد.

کریمی‌خو با اشاره به هماهنگی‌های انجام شده در این زمینه گفت: برای انتقال زائران، هماهنگی‌های لازم با دستگاه‌های مرتبط انجام شده تا روند بازگشت آنان با نظم و امنیت کامل صورت گیرد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: اداره کل حج و زیارت استان کرمانشاه به صورت مستمر پیگیر وضعیت زائران است و تلاش می‌شود خدمات لازم برای بازگشت آنان در کوتاه‌ترین زمان ممکن فراهم شود.