به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام سید حسن فاضلیان بعدازظهر یکشنبه در نشست ستاد هماهنگی دهه فجر استان همدان با اشاره به رویکردهای جدید در برنامه‌ریزی امسال اظهار کرد: دهه فجر نباید به مجموعه‌ای از برنامه‌های سازمانی خلاصه شود، بلکه باید به یک جریان زنده اجتماعی تبدیل شود که اقشار مختلف مردم، به‌ویژه نسل جوان، در آن نقش محوری داشته باشند.

وی با اشاره به تقارن دهه فجر سال جاری با اعیاد شعبانیه و روز جوان افزود: هم‌زمانی این مناسبت‌ها فرصت مناسبی برای بهره‌گیری از ظرفیت جوانان در طراحی و اجرای برنامه‌ها فراهم کرده است و لازم است نقش آنان از سطح مشارکت اجرایی فراتر رفته و به عرصه تصمیم‌سازی نیز تسری یابد.

دبیر ستاد هماهنگی دهه فجر استان همدان با اشاره به آغاز رسمی فعالیت‌های ستاد گفت: نخستین جلسه ستاد اصلی با حضور رئیس ستاد برگزار شده و در ادامه، نشست‌های تخصصی با حضور فعالان فرهنگی، چهره‌های اثرگذار انقلاب اسلامی و مدیران دستگاه‌های اجرایی در سطح استان و کشور برنامه‌ریزی شده است که بخشی از این جلسات به‌صورت برخط و ملی برگزار خواهد شد.

فاضلیان ضمن قدردانی از اعتماد صورت‌گرفته در انتصاب مجدد رئیس ستاد دهه فجر استان تصریح کرد: تداوم مدیریت در این مسئولیت نشان‌دهنده شایستگی و نگاه مسئولانه به مأموریت‌های فرهنگی انقلاب است و این موضوع می‌تواند به انسجام بیشتر برنامه‌ها منجر شود.

وی با بیان اینکه همراهی دستگاه‌های اجرایی استان از مراحل ابتدایی شکل‌گیری برنامه‌ها آغاز شده است، ادامه داد: اعلام آمادگی برخی مدیران برای تشکیل کمیته‌های تخصصی پیش از ابلاغ رسمی دستورکارها، بیانگر دغدغه‌مندی و عزم جدی برای برگزاری هرچه منسجم‌تر آئین‌های دهه فجر در استان همدان است.

دبیر ستاد دهه فجر استان همدان با اشاره به ماهیت انقلاب اسلامی خاطرنشان کرد: دهه فجر فرصتی برای بازخوانی عقلانی مفاهیم انقلاب، تبیین دستاوردها و پاسخ به نیازهای فکری جامعه است و این مهم باید با برنامه‌های تحلیلی، تبیینی و متناسب با شرایط روز دنبال شود.

فاضلیان در پایان تأکید کرد: انسجام در تصمیم‌گیری، استمرار حضور نمایندگان دستگاه‌ها در جلسات، انتقال دقیق مصوبات و شفافیت در فرآیند اجرا، از الزامات تحقق دهه فجری اثرگذار و ماندگار است و انتظار می‌رود با مشارکت همه‌جانبه مردم و مسئولان، برنامه‌های امسال با کیفیت بالاتر برگزار شود.