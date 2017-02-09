مسیرهای راهپیمایی ۲۲ بهمن در استان همدان اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی ستاد دهه فجر انقلاب اسلامی استان همدان، سید محمد حسن فاضلیان گفت: در شهر همدان راهپیمایی ۲۲ بهمن ساعت ۱۰ صبح از میدان امام خمینی(ره) آغاز می شود و پس از طی مسیر خیابان شریعتی، چهار راه شریعتی، میدان شریعتی، خیابان پاسداران در حسینیه امام(ره) با سخنرانی آیت الله عالمی نماینده ولی فقیه در وزارت جهاد کشاورزی پایان می یابد.

وی ادامه داد: در شهرستان ملایر راهپیمایی از ساعت ۱۰ صبح در میدان امام حسین(ع) آغاز و پس از طی مسیر خیابان شهدا، خیابان شهید مومنی و مسجد جامع با سخنرانی حجت الاسلام میرتاج الدینی ادامه می یابد.

وی افزود: در شهرستان نهاوند نیز راهپیمایی از ساعت ۱۰ صبح از مسیر حسینیه شهید حیدری، خیابان ۱۷ شهریور، میدان ابوذر، خیابان پیروزی، میدان ۲۲ بهمن، خیابان پیروزی، میدان امام، بلوار قدوسی انجام و با سخنرانی بهرام نیا نماینده مجلس در مصلای نماز جمعه این شهر پایان می یابد.

وی با بیان اینکه ساعت شروع راهپیمایی ۲۲ بهمن در تویسرکان از ساعت ۱۰:۴۵ صبح از میدان شهید هرمزی است و در مسیر خیابان باهنر، میدان امام، خیابان انقلاب و مصلی امام با سخنرانی موحدی امام جمعه ادامه می یابد، گفت: راهپیمایی ۲۲ بهمن در شهر کبودراهنگ نیز از ساعت ۱۰:۳۰ صبح از میدان امام(ره) آغاز و در مسیر خیابان امام، خیابان شهید مطهری، میدان امام حسین و مسجد جامع با سخنرانی پورمختار نماینده مجلس شورای اسلامی ادامه می یابد.

رئیس ستاد دهه فجر انقلاب اسلامی استان همدان بیان کرد: در شهر اسدآباد نیز راهپیمایی از ساعت ۱۰:۳۰ دقیقه صبح در دفتر امام جمعه آغاز و در مسیر خیابان امام، میدان امام، خیابان فرهنگ، میدان ساعت با سخنرانی حجت الاسلام فاضلیان رئیس ستاد دهه فجر استان ادامه می یابد.

حجت الاسلام فاضلیان ادامه داد: راهپیمایی ۲۲ بهمن در شهرستان رزن نیز از ساعت ۱۰:۳۰ دقیقه از مسجد صاحب الزمان(عج) آغاز و در مسیر بلوار امام خمینی، میدان شهدا و برعکس به سمت مسجد صاحب الزمان ادامه و با سخنرانی صیدایی مدیر کل سازمان برنامه و بودجه استان همدان ادامه می یابد.

وی با بیان اینکه راهپیمایی در شهر بهار از ساعت ۱۱ و در مسیر میدان شهدا، خیابان امام خمینی، میدان امام خمینی، مصلی امام ادامه و با سخنرانی مرادی پناه فرماندار بهار پایان می یابد، گفت: در شهرستان فامنین نیز از ساعت ۱۱ راهپیمایی آغاز می شود.