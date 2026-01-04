  1. استانها
بیرجند- استاندار خراسان جنوبی بر نقش حیاتی آمار در برنامه‌ریزی‌های توسعه‌ای تأکید کرد و گفت: سرشماری دقیق می‌تواند به عنوان نقشه راهی برای توسعه هوشمند و عدالت‌محور کشور عمل کند.

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا هاشمی پیش از ظهر یکشنبه در جلسه بررسی روند اجرای سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۱۴۰۵ در استان، با اشاره به اهمیت آمار در تصمیم‌گیری‌ها و سیاست‌گذاری‌های کشور، افزود: آمار به عنوان ابزاری حیاتی، نقشی اساسی در سیاست‌گذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌های توسعه‌ای کشور ایفا می‌کند.

وی همچنین تأکید کرد: سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۱۴۰۵، پس از سال‌ها وقفه، به‌صورت ثبتی مبنا در کشور برگزار خواهد شد که به‌عنوان یکی از اقدامات کلیدی برای برنامه‌ریزی‌های آینده کشور، باید با همکاری و دقت تمامی دستگاه‌ها و نهادها انجام شود.

استاندار خراسان جنوبی با اشاره به چالش‌های موجود در روند اجرای سرشماری در مناطق مختلف، گفت: استان خراسان جنوبی به‌ویژه با ویژگی‌های خاص جغرافیایی و جمعیتی خود، نیازمند توجه ویژه‌ای است.

وی ادامه داد: در برخی مناطق روستایی، مشکلاتی مانند عدم وجود شورا یا دهیاری، می‌تواند باعث اختلال در جمع‌آوری دقیق داده‌ها شود که باید حل شود.

هاشمی با بیان اینکه در این فرآیند، باید آمار دقیق از هر منطقه جمع‌آوری کنیم، افزود: آمار دقیق نه‌تنها به برنامه‌ریزی‌های توسعه‌ای کمک می‌کند، بلکه برای تخصیص منابع و اجرای صحیح سیاست‌ها ضروری است.

استاندار خراسان جنوبی با اشاره به شعار «سرشماری، آمار دقیق، ایران قوی»، افزود: از تمامی دستگاه‌ها خواستاریم با همکاری و همت مضاعف، این فرآیند را به‌طور موفقیت‌آمیز به پایان برسانند و در ارتقای کیفیت داده‌ها و آمارهای کشور تلاش کنند.

