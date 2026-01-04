دستگیری عاملان قتل راننده خودروی نیسان در دشت آزادگان

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین بیت‌سیاح اظهار کرد: در پی وصول نیابت قضائی از استان قم مبنی بر فقدان یک نفر راننده خودروی نیسان، موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی این فرماندهی قرار گرفت.

وی افزود: مأموران پلیس آگاهی با انجام اقدامات فنی، اطلاعاتی و تخصصی، موفق شدند در کمتر از ۸ ساعت سرنخ‌هایی از متهمان و خودروی موردنظر در سطح شهرستان به دست آورند و پس از هماهنگی با مرجع قضائی، خودروی نیسان مفقودی را توقیف کنند.

بیت‌سیاح تصریح کرد: در ادامه این عملیات و طی اقدامی ضربتی، سه نفر از عاملان قتل دستگیر شدند که در تحقیقات فنی پلیس و در مواجهه با مستندات و ادله محکم، سرانجام به قتل راننده خودرو و دفن جسد مقتول در نقطه‌ای دورافتاده اعتراف کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان دشت آزادگان خاطرنشان کرد: با راهنمایی متهم اصلی، محل دقیق دفن جسد شناسایی و با هماهنگی مرجع قضائی، عملیات نبش قبر انجام و جسد مقتول کشف و جهت بررسی‌های تکمیلی به پزشکی قانونی منتقل شد.

بیت‌سیاح در پایان با اشاره به معرفی متهمان به مرجع قضائی تأکید کرد: پلیس با تمام توان و با بهره‌گیری از تجهیزات هوشمند، اجازه نخواهد داد مجرمان امنیت شهروندان را به خطر بیندازند و پرونده متهمان جهت طی مراحل قانونی به مرجع قضائی ارسال شد.