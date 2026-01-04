به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالرحمن عبدالهی با اشاره به شدت بارشهای اخیر در شهرستان بانه اظهار کرد: میزان بارش برف طی دو هفته گذشته در سطح شهرستان، در مقایسه با ۱۰ سال اخیر بیسابقه بوده و این شرایط موجب انباشت قابل توجه برف در محورهای کوهستانی و گردنهها شده است.
وی افزود: در برخی از گردنههای بانه، ارتفاع برف انباشتهشده به ۵.۴ متر رسیده که این موضوع، عملیات راهداری زمستانی را با دشواریهای جدی همراه کرده است.
بازگشایی محورهای اصلی و شریانی در اولویت راهداران
رئیس اداره راهداری و حملونقل جادهای بانه با اشاره به وضعیت راههای ارتباطی شهرستان گفت: در پی بارشهای سنگین، بخش عمدهای از راههای روستایی مسدود شد، اما با اولویتدهی به محورهای شریانی و اصلی، راهداران موفق شدند ۱۳۱ کیلومتر راه اصلی و مسیر دسترسی ۲۲۰ روستا را بازگشایی کنند.
عبدالهی تصریح کرد: در حال حاضر، راه ارتباطی حدود ۵۰ روستا همچنان مسدود است و تلاش نیروهای راهداری برای بازگشایی این مسیرها بهصورت مستمر و شبانهروزی ادامه دارد.
وی با قدردانی از تلاشهای شبانهروزی راهداران شهرستان بانه اظهار کرد: راهداران با وجود شرایط سخت جوی و سرمای شدید، با تمام توان در میدان حاضر شدند تا کمترین میزان انسداد در محورهای مواصلاتی ایجاد شود.
رئیس اداره راهداری و حملونقل جادهای بانه خاطرنشان کرد: این تلاشها نقش مهمی در تسهیل تردد، امدادرسانی به خودروهای گرفتار و حفظ ایمنی کاربران جادهای داشته است.
مصرف ۴۰۰ تن شن و نمک و امدادرسانی به ۹۰۰ خودرو
عبدالهی با اشاره به اقدامات انجامشده در جریان عملیات راهداری زمستانی گفت: در این عملیات، بیش از ۴۰۰ تن شن و نمک برای برفروبی و یخزدایی محورهای مواصلاتی مصرف شده است.
وی افزود: همچنین راهداران موفق شدند به بیش از ۹۰۰ دستگاه خودروی گرفتار در برف امدادرسانی کنند که این اقدام، از بروز حوادث احتمالی جلوگیری کرده است.
