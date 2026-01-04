  1. استانها
۱۴ دی ۱۴۰۴، ۱۸:۴۲

پنجره مهر؛

تصاویری از اعتکاف دانشجویی در دانشگاه ارومیه

تصاویری از اعتکاف دانشجویی در دانشگاه ارومیه

ارومیه- همزمان با برگزاری آیین معنوی اعتکاف امام جمعه ارومیه در جمع دانشجویان معتکف در دانشگاه ارومیه حضور یافت.

