https://mehrnews.com/x3b4HY ۱۴ دی ۱۴۰۴، ۱۸:۴۲ کد خبر 6712459 استانها آذربایجان غربی استانها آذربایجان غربی ۱۴ دی ۱۴۰۴، ۱۸:۴۲ پنجره مهر؛ تصاویری از اعتکاف دانشجویی در دانشگاه ارومیه ارومیه- همزمان با برگزاری آیین معنوی اعتکاف امام جمعه ارومیه در جمع دانشجویان معتکف در دانشگاه ارومیه حضور یافت. دریافت 32 MB کد خبر 6712459 کپی شد
