به گزارش خبرنگار مهر، در ایام اعتکاف، مساجد شهرستان بیضا شاهد برگزاری برنامه‌های متنوع و تأثیرگذار فرهنگی و معنوی است که نشان از پویایی مراکز دینی این منطقه دارد.

در کانون این فعالیت‌های جاری، حلقه صالحین خواهران مسجد جامع بانش به طور منظم دایر بوده و به عنوان محلی برای تبادل اندیشه‌ها و تعمیق مباحث اعتقادی خواهران ایمانی منطقه عمل کرده است.

این جلسات که با استقبال خوب بانوان همراه است، بر تقویت بنیان‌های فکری و اخلاقی شرکت‌کنندگان متمرکز است.

در این مسجد برنامه‌هایی به مناسبت افراد روزه اولی برگزار شد که هدف آن آشناسازی نسل جدید به مراسمات مذهبی و معنوی همچون اعتکاف است‌.

ورود دانش‌آموزان دختر به اعتکاف در مسجد حضرت فاطمه الزهرا (س) اسلام‌آباد نشان‌دهنده حضور پرشور قشر نوجوان و جوان در این مناسک عبادی است.

اقدامات فرهنگی و دینی در مساجد مختلف شهرستان بیضا، به ویژه با مشارکت دادن اقشار مختلف اعم از نوجوانان، جوانان، بانوان و دانش‌آموزان نمایی از تلاش محلی برای حفظ و تقویت ارتباط جامعه با ارزش‌های دینی را به نمایش می‌گذارد.