اللهیاری: هوشیاری پلیس خلخال، سارق را ناکام گذاشت

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ همت اللهیاری عصر یک‌شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: مأموران کلانتری ۱۱ قدس شهرستان خلخال هنگام گشت زنی انتظامی در میدان مخابرات این شهر سارقی را هنگام تخریب درب سواری پژو ۴۰۵ دستگیر کردند.

وی افزود: سارق قصد سرقت محتویات و لوازم داخل خودرو را داشت؛ که پس از تشکیل پرونده تحویل مرجع قضائی شد.

فرمانده انتظامی شهرستان خلخال به شهروندان توصیه کرد: از لوازم ایمنی و ضد سرقت و دزدگیرهای تصویری برای بالا رفتن ایمنی خودروی خود استفاده و از پارک کردن خودرو در مکان‌های خلوت و کم تردد خودداری کنند.