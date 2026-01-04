  1. استانها
  2. خوزستان
۱۴ دی ۱۴۰۴، ۱۹:۰۷

اغتشاشگر مسلح در دزفول دستگیر شد

دزفول- فرمانده انتظامی دزفول گفت: یک فرد مسلح که قصد ایجاد اغتشاش و آشوب در این شهرستان داشت، دستگیر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ احسان بردیا اظهار کرد: برابر گزارشات مردمی فرد مسلحی که در نظر داشت در سطح شهرستان دزفول از اعتراضات مردمی سو استفاده و به شکل مسلحانه آشوب و اغتشاش به پا کند دستگیر شد.

وی افزود: اغتشاشگر مسلح به محض رؤیت مأموران به سمت آنها تیراندازی کرده که سرانجام در آتش متقابل و مقتدرانه پلیس از ناحیه پا زمین گیر و بلافاصله به بیمارستان منتقل شد.

فرمانده انتظامی دزفول با اشاره به کشف سلاح و فشنگ‌های مربوطه از این فرد، تاکید کرد: امنیت و آرامش مردم خط قرمز پلیس است و این فرماندهی با برهم زنندگان امنیت عمومی با اقتدار و برابر با قانون برخورد می‌کند.

