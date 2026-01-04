فرماندار تنگستان: سند توسعه اهرم به تصویب رسید

به گزارش خبرنگار مهر، مسلم سلیمانی عصر یکشنبه در جلسه شورای برنامهریزی و توسعه استان ضمن ابراز خرسندی از تحقق این مطالبه دیرینه مردمی و مدیریت شهری، این مصوبه را نتیجه رویکرد همافزایی و تعامل سازنده میان دستگاههای اجرایی استان و شهرستان دانست.
وی بیان کرد: طرح هادی، مبنای اصلی توسعه پایدار شهر اهرم در دهههای آتی خواهد بود و این سند نه تنها حریم و محدوده قانونی شهر را تعیین میکند، بلکه نقشه راهی برای بهبود استاندارد زندگی شهروندی، سازماندهی کالبدی و ایجاد انضباط حقوقی در ساختوسازها به شمار میآید.
فرماندار تنگستان، ضمن قدردانی ویژه از حمایتها و هدایتهای استاندار و اعضای شورای برنامهریزی و توسعه استان، از زحمات شهرداری، شورای اسلامی شهر و تمام دستگاههای اجرایی شهرستان که در این مسیر نقشآفرینی کردند، تشکر کرد.
سلیمانی بر لزوم ورود سریع به فاز عملیاتی طرح تأکید کرد و از مدیران شهرستانی و شهرداری خواست تا با تدوین برنامههای کوتاهمدت و بلندمدت، اجرای دقیق و گام به گام طرح هادی را آغاز کنند.
وی گفت: فرمانداری تنگستان با تمام توان بر اجرای صحیح این طرح نظارت خواهد داشت تا ثمره آن در کمترین زمان ممکن نصیب شهروندان اهرم شود.
