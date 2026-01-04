رئیس پلیس راهور بوشهر: ۹ نفر عابر پیاده بر اثر تصادفات جان باختند

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ صادقی عصر یکشنبه در جمع خبرنگاران به تشریح وضعیت تصادفات عابرپیاده در معابر شهری استان پرداخت و افزود: طی سال جاری، تعداد ۹ نفر عابر پیاده در استان بوشهر بر اثر تصادفات جان خود را از دست داده‌اند.

رئیس پلیس راهور استان بوشهر بیان کرد: از این تعداد کشته‌ها، ۴ نفر فقط در شهر بوشهر دچار حادثه منجر به فوت شده‌اند.

وی گفت: بخش قابل توجهی از این حوادث ناشی از بی توجهی رانندگان به حق تقدم عابران پیاده و همچنین عبور غیرمجاز عابر از نقاط غیر ایمن بوده است.

توصیه‌های ترافیکی

سرهنگ صادقی بیان کرد: رانندگان برای کاهش این حوادث تلخ باید سرعت مجاز یا مطمئنه را رعایت کنند.

وی افزود: توجه کافی به محل گذرگاه عابران پیاده داشته و در هنگام حضور عابر، وسیله نقلیه باید پشت خط ایست یا پنج متر قبل از گذرگاه توقف کامل کند.

سرهنگ صادقی ادامه داد: رانندگان به منظور کاهش خطر، استفاده از تلفن همراه و هر گونه عامل حواس پرتی هنگام عبور، اجتناب کنند و همچنین عابران پیاده برای عبور ایمن از گذرگاه عابر پیاده یا پل هوایی عبور کنند.

وی گفت: در تاریکی هوا، پوشیدن لباس‌های رنگ روشن و یا همراه داشتن علائم درخشان و نورانی مورد تأکید است و از ورود ناگهانی به سطح سواره رو پرهیز شود.

رئیس پلیس راهور استان بوشهر بیان کرد: در تقاطع‌ها یا میادین که مجهز به چراغ راهنمایی و رانندگی است، حتماً به حرکت و توقف وسایل نقلیه توجه و از عجله کردن برای عبور عرضی از سطح راه، پرهیز شود.

رئیس پلیس راهور استان در پایان تاکید کرد: ایمنی عابران پیاده نیازمند مشارکت، همکاری دو طرفه شهروندان و راننده است، تنها با رعایت قوانین و مقررات رانندگی و توجه به حقوق شهروندی، می‌توان از وقوع چنین حوادثی جلوگیری کرد.