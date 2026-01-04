  1. استانها
  2. بوشهر
۱۴ دی ۱۴۰۴، ۱۹:۴۹

رئیس پلیس راهور بوشهر: ۹ نفر عابر پیاده بر اثر تصادفات جان باختند

بوشهر- رئیس پلیس راهوراستان بوشهر گفت: امسال تعداد ۹ نفر عابر پیاده در استان بوشهر بر اثر تصادفات جان خود را از دست داده اند.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ صادقی عصر یکشنبه در جمع خبرنگاران به تشریح وضعیت تصادفات عابرپیاده در معابر شهری استان پرداخت و افزود: طی سال جاری، تعداد ۹ نفر عابر پیاده در استان بوشهر بر اثر تصادفات جان خود را از دست داده‌اند.

رئیس پلیس راهور استان بوشهر بیان کرد: از این تعداد کشته‌ها، ۴ نفر فقط در شهر بوشهر دچار حادثه منجر به فوت شده‌اند.

وی گفت: بخش قابل توجهی از این حوادث ناشی از بی توجهی رانندگان به حق تقدم عابران پیاده و همچنین عبور غیرمجاز عابر از نقاط غیر ایمن بوده است.

توصیه‌های ترافیکی

سرهنگ صادقی بیان کرد: رانندگان برای کاهش این حوادث تلخ باید سرعت مجاز یا مطمئنه را رعایت کنند.

وی افزود: توجه کافی به محل گذرگاه عابران پیاده داشته و در هنگام حضور عابر، وسیله نقلیه باید پشت خط ایست یا پنج متر قبل از گذرگاه توقف کامل کند.

سرهنگ صادقی ادامه داد: رانندگان به منظور کاهش خطر، استفاده از تلفن همراه و هر گونه عامل حواس پرتی هنگام عبور، اجتناب کنند و همچنین عابران پیاده برای عبور ایمن از گذرگاه عابر پیاده یا پل هوایی عبور کنند.

وی گفت: در تاریکی هوا، پوشیدن لباس‌های رنگ روشن و یا همراه داشتن علائم درخشان و نورانی مورد تأکید است و از ورود ناگهانی به سطح سواره رو پرهیز شود.

رئیس پلیس راهور استان بوشهر بیان کرد: در تقاطع‌ها یا میادین که مجهز به چراغ راهنمایی و رانندگی است، حتماً به حرکت و توقف وسایل نقلیه توجه و از عجله کردن برای عبور عرضی از سطح راه، پرهیز شود.

رئیس پلیس راهور استان در پایان تاکید کرد: ایمنی عابران پیاده نیازمند مشارکت، همکاری دو طرفه شهروندان و راننده است، تنها با رعایت قوانین و مقررات رانندگی و توجه به حقوق شهروندی، می‌توان از وقوع چنین حوادثی جلوگیری کرد.

