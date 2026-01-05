به گزارش خبرگزاری مهر، آیتالله سید احمد علمالهدی در دیدار با مسئولین دفاتر نمایندگی ولی فقیه در جهاد کشاورزی استان خراسان رضوی که در دفتر نماینده ولی فقیه در استان برگزار شد، اظهار کرد: فلسفهٔ تشکیل حوزهٔ نمایندگی ولیفقیه در جهاد کشاورزی این است که برخلاف سایر وزارتخانهها که چنین نهادی در آنها وجود ندارد، در این وزارتخانه میبایست «خاصیت جهادی» بهصورت دقیق و محفوظ باقی بماند. ما پیش از این نهادی به نام جهاد سازندگی داشتیم؛ نهادی انقلابی که به فرمان امام راحل شکل گرفت و در بحرانهای مهم کشور، بهویژه در هشت سال دفاع مقدس، هم در عرصههای اقتصادی و هم در عرصههای دفاعی، نقش بسیار مؤثر و سازندهای ایفا کرد.
نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی افزود: پس از آن تصمیم بر ادغام این نهاد در یک وزارتخانه گرفته شد و تنها جایی که برای حفظ ماهیت جهادی مناسب دیده شد، وزارت کشاورزی بود. در نتیجه، برای آنکه جایگاه جهاد بهعنوان یک نهاد مقدس اقتصادی و دفاعی در این وزارتخانه محفوظ بماند، نهاد نمایندگی ولیفقیه در وزارت جهاد کشاورزی شکل گرفت. بنابراین رسالت اصلی همهٔ شما بزرگواران نیز حفظ عنوان، هویت و موقعیت جهاد در کشاورزی است.
وقتی سفره مردم کوچک میشود، نهاد نمایندگی حق سکوت ندارد
وی ادامه داد: طبق مأموریتهایی که برای این نهاد مقدس تعیین شده، یکی از شاخصههای مهم این است که نهاد نمایندگی ولیفقیه باید در عرصههای مدیریتی وزارتخانه، بهویژه در تأمین معیشت و نیازهای مردم، به مدیریت کمک کند.
علم الهدی گفت: کمک نهاد یعنی اینکه بالای سر جریان مدیریت بایستد و مسیر و حرکتهای وزارت جهاد کشاورزی را به سمت تأمین نیازهای مردم، معیشت عمومی، و رزق حلال جامعه هدایت و جهتدهی کند. اصل کار دقیقاً همینجاست.
نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی تصریح کرد: امروز اگر منصفانه نگاه کنیم، مسئلهٔ معیشت مردم در کشور ما بهشدت به جهاد کشاورزی گره خورده است؛ به تعبیری، امروز «میکائیلِ کشور» ما جهاد کشاورزی است. هر مسئلهای که به رزق مردم، سفرهٔ خانوارها، گوشت، مرغ و محصولات کشاورزی مربوط میشود، مستقیم یا غیرمستقیم به این وزارتخانه بازمیگردد. وقتی سفرهٔ مردم تنگ میشود و معیشت به مخاطره میافتد، بخش عمدهای از آن ریشه در همین حوزه دارد.
اگر انحرافی در معیشت مردم باشد و نظارت نکنیم، شریک گناهیم
وی بیان کرد: بنابراین اگر نهاد نمایندگی ولیفقیه بخواهد در این مسیر بهدرستی ایفای نقش کند، نیازمند نظارتی دقیق، قوی و هوشمندانه بر تصمیمها و اقدامات مدیریتی است؛ نظارتی که مشخص کند آیا این حرکتها واقعاً در جهت تأمین رزق مردم است یا خدایناکرده گروهها و جریانهای سودجو و منفعتطلبی که اطراف مدیریت را احاطه کردهاند، از این تصمیمها بهرهبرداری میکنند، در حالی که سفرهٔ مردم خالیتر میشود و معیشت عمومی آسیب میبیند.
علم الهدی عنوان کرد: اگر خدایناکرده چنین وضعی رخ دهد، و ما آن را یک گناه در مجموعهٔ جهاد کشاورزی بدانیم، نهاد نمایندگی ولیفقیه نیز به دلیل جایگاه نظارتی خود، در قبال این معصیت شریک محسوب میشود؛ چراکه وظیفهٔ اصلیاش بررسی دقیق، نظارت از بالا، ایستادن کنار میدان و تشخیص انحرافهاست. آنجا که میشود با موعظه، راهنمایی، مذاکره، رفاقت، تعامل و گفتوگو مشکل را حل کرد، باید این کار را انجام دهد؛ و آنجا که لازم است، باید فریاد بزند، هشدار بدهد و اعلام خطر کند، نه اینکه بنشیند و شاهد آسیبدیدن معیشت مردم باشد. این، اصل مأموریت نهاد نمایندگی ولیفقیه در جهاد کشاورزی است.
نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی تأکید کرد: امروز در ساختار جهاد کشاورزی، ما بخشهای گوناگونی داریم؛ از امور کشاورزی گرفته تا بخشهایی که عملاً وارد بازرگانی خارجی شدهاند و اقدام به واردات گوشت، نهادههای دامی و سایر اقلام مورد نیاز زندگی مردم میکنند. پیش از این هم وزارت کشاورزی چنین وظایفی داشت، اما واقعیت این است که اکنون با مشکلات جدی در این حوزهها مواجه هستیم.
وی در خصوص موضوع آبخیزداری تاکید کرد: به اسم منابع طبیعی، اراضی فراوانی در همین مسیر جادهٔ قوچان گرفته شد. بخشی از این اراضی را ما از طریق ثبت پیگیری کردیم و توانستیم اراضی مردم را نجات بدهیم، اما در موارد متعدد، زمینهایی که از دست مردم خارج شده، بعداً به تعاونیها یا افراد دیگر واگذار شده تا در آنها ساختوساز کنند؛ آن هم روی زمینهایی که ماهیت کشاورزی داشته است.
علم الهدی خاطرنشان کرد: سوال جدی اینجاست، زمینهایی که منابع طبیعی به عنوان «انفال» از مردم گرفته، با چه مجوزی در اختیار دیگران قرار داده شده تا در آن خشت و سیمان و آهن بالا برود؟ مروج کشاورزی جهاد کشاورزی امروز میبیند که در اراضیای که باید مزرعه باشد، ویلا و ساختمان ساخته میشود. اینها انفال مردم است. اگر ما روحانی هستیم، طلبهایم و اهل علم، نمیتوانیم حرفی بزنیم که نتیجهٔ عملی آن صددرصد خلاف گفتهٔ ما باشد؛ چون مردم ما را محکوم میکنند.
امام جمعه مشهد مقدس گفت: ما به مردم میگوئیم زمین کشاورزی و منابع طبیعی انفال است و کسی حق تصرف ندارد؛ اما از یک طرف، زمین را از کشاورز میگیریم که در آن کشاورزی و باغداری میکرده، و از طرف دیگر، همان زمینها محل ساختوساز، ویلاسازی یا پروژههای تعاونی میشود. برای این وضعیت چه پاسخی داریم، مردم چشم به همین مسائل دوختهاند.
حفظ روحیه جهادی، فلسفه وجودی نمایندگی ولیفقیه در جهاد کشاورزی است
وی افزود: عزیزان من، مسئله این است که شما با عنوان «جهاد» وارد جهاد کشاورزی شدهاید، نه صرفاً کشاورزی. اولویت اول شما باید احیای شخصیت جهادی این وزارتخانه باشد. نگذارید روحیهٔ جهادی از بین برود. این تشکیلات را با تمام توان احیا کنید، دقیق بایستید، مراقبت کنید و انشاءالله با همت شما، این مشکلات حل شود و مردم بالاخره یک مرجع پاسخگو داشته باشند.
علمالهدی با بیان اینکه یکی از مشکلات جدی امروز در جهاد کشاورزی، نبود پاسخگویی است، اظهار کرد: از بنده که نمایندهٔ رهبری در استان هستم، تا پایینترین سطح مربوط به کشاورز، پاسخ روشنی داده نمیشود. بارها با مسئولان صحبت شده، مشکلات بیان شده، اما نه مسئولان قبلی و نه برخی از مسئولان فعلی پاسخگو نبودهاند. وقتی پاسخ نیست، این جایگاه چگونه باید تثبیت شود، عزیزان، من از سر تجربه عرض میکنم؛ همهٔ شما جوان هستید و این یک امتیاز بزرگ است. نقشآفرینی شما اهل علم در این نهاد جهادی، یک مسئولیت فوقالعاده مهم است.
نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی بیان کرد: البته این کار بدون برنامه پیش نمیرود. جوانی بزرگترین سرمایهٔ شماست؛ قدرت ابتکار دارید. ما مسنترها این توان ابتکار را کمتر داریم، اما شما میتوانید هدفگذاری کنید، برنامهریزی کنید و کار را جلو ببرید. از «چرا» باید به «چگونه» برسید؛ بدون برنامه، هیچ کاری پیش نمیرود. در خصوص حوزه علمیه نیز که مطرح شد، باید توجه داشت که حوزه یک رسالت بیشتر ندارد و آن تعلیم و تربیت است. حوزه باید درس بدهد، طلبه تربیت کند و بستر فرهنگی لازم را فراهم آورد. حوزه جای کارمندسازی یا تأمین نیروی اجرایی برای سازمانها نیست.
وی اضافه کرد: اما خود شما، بهعنوان مجموعهٔ نمایندگی رهبری، اگر امکاناتی وجود دارد، باید برنامهریزی کنید. برای مسائل جهاد کشاورزی، از زکات گرفته تا ذبح شرعی و سایر موضوعات تبلیغی، به نیروی انسانی نیاز دارید. برنامه بدهید، امروز تعداد زیادی طلبهٔ باسواد و توانمند داریم که میتوانیم از ظرفیت آنان به خوبی استفاده کنیم.
علم الهدی عنوان کرد: از همان ابتدا، جامعهٔ روستایی کشاورزان، باغداران و دامداران قشر متدین و دیندار بودهاند؛ مردمی که دین در زندگیشان اصالت و ریشه داشته است؛ در نتیجه اگر عزیزان ما در نهاد نمایندگی ولیفقیه در جهاد کشاورزی، ابعاد مختلف این مأموریت را بهدرستی بررسی کنند، خواهند دید که ظرفیت کار، چندین برابر وضعیت فعلی است؛ این یک جهاد شرعی و دینی است که باید با همهٔ توان پای آن ایستاد.
نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی بیان کرد: مردم انتظار دارند و میگویند: نهاد نمایندگی رهبری در جهاد کشاورزی حضور دارد، پس باید نقش نماینده رهبری را در جامعهٔ روستایی ایفا کند؛ نقش هدایت در رزق مردم، در معیشت مردم، و در ترویج صحیح کشاورزی. این، معنای واقعی مأموریت شماست.
