به گزارش خبرنگار مهر، امسال تعداد ۶ مسجد شهرستان رودبار جنوب میزبان بیش از ۱۸۰۰ دانشآموز دختر و پسری هستند که طی سه روز در فضای روحانی مساجد به عبادت، دعا و انس با قرآن مشغول هستند.
فضای مساجد رودبار جنوب با حضور پرشور نوجوانان، حال و هوایی متفاوتی دارد و حلقههای تلاوت قرآن، جلسات پرسش و پاسخ فرهنگی و برنامههای جمعی دعا و مناجات، حال و هوای معنوی خاصی به مراسم بخشیده است.
یکی از دانشآموزان معتکف به خبرنگار مهر میگوید: این سه روز برای من مثل یک سفر درونی بود، آرامش خاصی پیدا کردم و احساس میکنم به خدا نزدیکتر شدم.
دانشآموز دیگری نیز میگوید: اعتکاف فرصتی شد تا از شلوغیهای روزمره فاصله بگیرم و بیشتر به آینده و هدفهایم فکر کنم.
یکی دیگر از دانش آموزان معتکف با بیان اینکه دوست داشتم تجربهای متفاوت داشته باشم میافزاید: اینجا در مراسم معنوی اعتکاف دوستان جدید پیدا کردم و حس همدلی خیلی قشنگی بین ما شکل گرفته است.
گفتنی است مراسم معنوی اعتکاف با همکاری آموزش و پرورش، ستاد نماز جمعه و جمعی از فرهنگیان در حال برگزاری میباشد و مسئولان محلی نیز با حضور در جمع دانشآموزان، از شور و نشاط معنوی آنان تقدیر کردند.
خبرنگار: صبا خانه فردا
