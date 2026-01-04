  1. استانها
  2. کرمان
۱۴ دی ۱۴۰۴، ۲۳:۵۷

اعتکاف بیش از ۱۸۰۰ دانش‌آموز در شش مسجد رودبار جنوب

رودبارجنوب- بیش از ۱۸۰۰ دانش آموز دختر و پسر رودبار جنوب در تعداد ۶ مسجد این شهرستان در مراسم معنوی اعتکاف شرکت کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، امسال تعداد ۶ مسجد شهرستان رودبار جنوب میزبان بیش از ۱۸۰۰ دانش‌آموز دختر و پسری هستند که طی سه روز در فضای روحانی مساجد به عبادت، دعا و انس با قرآن مشغول هستند.

فضای مساجد رودبار جنوب با حضور پرشور نوجوانان، حال و هوایی متفاوتی دارد و حلقه‌های تلاوت قرآن، جلسات پرسش و پاسخ فرهنگی و برنامه‌های جمعی دعا و مناجات، حال و هوای معنوی خاصی به مراسم بخشیده است.

یکی از دانش‌آموزان معتکف به خبرنگار مهر می‌گوید: این سه روز برای من مثل یک سفر درونی بود، آرامش خاصی پیدا کردم و احساس می‌کنم به خدا نزدیک‌تر شدم.

دانش‌آموز دیگری نیز می‌گوید: اعتکاف فرصتی شد تا از شلوغی‌های روزمره فاصله بگیرم و بیشتر به آینده و هدف‌هایم فکر کنم.

یکی دیگر از دانش آموزان‬ معتکف با بیان اینکه دوست داشتم تجربه‌ای متفاوت داشته باشم می‌افزاید: اینجا در مراسم معنوی اعتکاف دوستان جدید پیدا کردم و حس همدلی خیلی قشنگی بین ما شکل گرفته است.

گفتنی است مراسم معنوی اعتکاف با همکاری آموزش و پرورش، ستاد نماز جمعه و جمعی از فرهنگیان در حال برگزاری می‌باشد و مسئولان محلی نیز با حضور در جمع دانش‌آموزان، از شور و نشاط معنوی آنان تقدیر کردند.

خبرنگار: صبا خانه فردا

کد مطلب 6712685

    • IR ۰۱:۰۳ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۵
      کرمان اصالت ایران مردمان عالی

