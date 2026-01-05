  1. استانها
دستگیری شکارچیان متخلف در حاشیه منطقه حفاظت‌شده بیجار

بیجار- رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان بیجار از شناسایی و دستگیری شکارچیان متخلف در حاشیه منطقه حفاظت‌شده این شهرستان، در جریان یک عملیات مشترک محیط‌بانی خبر داد.

حبیب‌الله رجب‌زاده در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به جزئیات این عملیات اظهار کرد: محیط‌بانان پاسگاه‌های قم‌چُقای و صلوات‌آباد، با دریافت گزارش‌های مردمی و در قالب یک عملیات مشترک، موفق به شناسایی و دستگیری متخلفانی شدند که قصد شروع به شکار در حاشیه منطقه حفاظت‌شده بیجار را داشتند.

وی افزود: در جریان این عملیات که در ساعات بامداد انجام شد، یک قبضه سلاح شکاری به همراه سه عدد فشنگ از متخلفان کشف و ضبط شد و افراد متخلف پیش از انجام هرگونه عمل شکار، توسط مأموران یگان حفاظت دستگیر شدند.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست بیجار با تأکید بر هوشیاری محیط‌بانان گفت: این اقدام نشان‌دهنده آمادگی و واکنش سریع نیروهای یگان حفاظت محیط زیست در مقابله با تخلفات شکار و صیانت از حیات وحش است.

رجب‌زاده ادامه داد: تمامی اقلام کشف‌شده صورت‌جلسه و ضبط شده و پرونده متخلفان جهت طی مراحل قانونی و صدور احکام لازم، به مرجع محترم قضائی ارجاع داده شده است.

وی در پایان از همکاری شهروندان در ارائه گزارش‌های مردمی قدردانی کرد و افزود: مشارکت مردم نقش مهمی در پیشگیری و برخورد مؤثر با تخلفات زیست‌محیطی دارد.

