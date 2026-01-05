حبیبالله رجبزاده در گفتوگو با خبرنگار مهر، با اشاره به جزئیات این عملیات اظهار کرد: محیطبانان پاسگاههای قمچُقای و صلواتآباد، با دریافت گزارشهای مردمی و در قالب یک عملیات مشترک، موفق به شناسایی و دستگیری متخلفانی شدند که قصد شروع به شکار در حاشیه منطقه حفاظتشده بیجار را داشتند.
وی افزود: در جریان این عملیات که در ساعات بامداد انجام شد، یک قبضه سلاح شکاری به همراه سه عدد فشنگ از متخلفان کشف و ضبط شد و افراد متخلف پیش از انجام هرگونه عمل شکار، توسط مأموران یگان حفاظت دستگیر شدند.
رئیس اداره حفاظت محیط زیست بیجار با تأکید بر هوشیاری محیطبانان گفت: این اقدام نشاندهنده آمادگی و واکنش سریع نیروهای یگان حفاظت محیط زیست در مقابله با تخلفات شکار و صیانت از حیات وحش است.
رجبزاده ادامه داد: تمامی اقلام کشفشده صورتجلسه و ضبط شده و پرونده متخلفان جهت طی مراحل قانونی و صدور احکام لازم، به مرجع محترم قضائی ارجاع داده شده است.
وی در پایان از همکاری شهروندان در ارائه گزارشهای مردمی قدردانی کرد و افزود: مشارکت مردم نقش مهمی در پیشگیری و برخورد مؤثر با تخلفات زیستمحیطی دارد.
