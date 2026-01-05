به گزارش خبرنگار مهر، داوود ادیب، رئیس کانون هماهنگی فاوا و رئیس انجمن شرکتهای فناوری هوش مصنوعی ایران، در نشست خبری بیستوششمین نمایشگاه بینالمللی ایران تلکام ۱۴۰۴ که امروز صبح برگزار شد، گفت: رویکرد این دوره از نمایشگاه با سالهای گذشته متفاوت است و تمرکز آن بر فناوریهای پیشرو بهویژه هوش مصنوعی و فناوریهای لبه دانش قرار دارد.
وی با اشاره به رتبه ایران در شاخصهای جهانی هوش مصنوعی افزود: ایران از نظر علمی و پژوهشی در برخی شاخصها رتبهای بین ۵ تا ۱۵ و در مجموع زیر ۲۰ جهان را در اختیار دارد، اما در حوزه تجاریسازی و استفاده عملی از این فناوری، رتبه کشور به حدود ۹۰ تا ۱۰۰ رسیده است؛ موضوعی که نشاندهنده ناترازی جدی در اکوسیستم فناوری کشور است.
ادیب موازیکاری نهادی و تخصیص غیربهینه منابع را از عوامل اصلی این وضعیت دانست و تصریح کرد: با وجود سرمایه انسانی توانمند و ظرفیت بالای دانشگاهی، مسیر انتقال دانش به صنعت و بازار بهدرستی شکل نگرفته است.
رئیس انجمن شرکتهای فناوری هوش مصنوعی ایران با تأکید بر نقش ایران تلکام ۱۴۰۴ در اصلاح این روند گفت: این نمایشگاه تلاش دارد با کنار هم قرار دادن دانشگاهها، شرکتهای فناور و فعالان اقتصادی، زمینه تعامل، همافزایی و تبدیل ایدهها به محصولات کاربردی را فراهم کند.
وی از برگزاری بیش از ۲۰ پنل تخصصی در این رویداد خبر داد و افزود: این پنلها حوزههای متنوعی از جمله دیجیتالسازی صنعتی، پایش هوشمند تجهیزات، تشخیص و مقابله با حملات سایبری، مدیریت هوشمند شبکههای مخابراتی و تحلیل پیشرفته داده را پوشش میدهند.
ادیب همچنین از رونمایی گسترده محصولات فناورانه در این نمایشگاه خبر داد و گفت: بیش از ۸۰ درصد محصولات ارائهشده در ایران تلکام ۱۴۰۴ مبتنی بر هوش مصنوعی است که شامل پلتفرمهای کاهش هزینه تعمیر و نگهداری، بهینهسازی مصرف انرژی در صنایع بزرگ، سامانههای هوشمند مدیریت مراکز داده، دستیارهای هوشمند تصمیمسازی و پلتفرمهای نگهداری پیشگویانه میشود.
وی در پایان تأکید کرد: حرکت ایران تلکام به سمت تخصصیسازی و تمرکز بر فناوریهای نوین، میتواند نقش مهمی در ارتقای جایگاه عملی هوش مصنوعی در کشور و آینده صنعت ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران ایفا کند.
