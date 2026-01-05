روزنامه آلمانی: ترامپ زلنسکی را وارد میدان مین کرده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه آلمانی برلینر سایتونگ، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با تجاوز به ونزوئلا و ربودن نیکلاس مادورو رئیس جمهور این کشور، ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین را وارد یک میدان مین کرده است.

در این گزارش آمده است: شرایط برای زلنسکی بسیار حساس است. هر گونه واکنش وی به بحران ونزوئلا و اقدام آمریکا به مثابه یک میدان مین گذاری شده برای زلنسکی عمل می‌کند.

در ادامه این گزارش تاکید شده است، اوضاع برای اتحادیه اروپا نیز به همین منوال است چرا که کشورهای اروپایی می‌ترسند با واکنش غیر مناسب به اقدامات آمریکا علیه ونزوئلا رضایت واشنگتن را از دست بدهند. این شرایط باعث می‌شود موضع کی یف ضعیف‌تر شود.

ربودن رئیس جمهور یک کشور دارای حاکمیت مستقل توسط آمریکا موجی از واکنش‌های منفی را در کشورهای مختلف جهان به دنبال داشته است.