به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام ابراهیم حیدریجناسمی صبح دوشنبه در گفتوگو با خبرنگاران با تأکید بر نقش وقف در پاسخ به نیازهای روز جامعه اظهار کرد: حوزه بهداشت و درمان امروز به یکی از اولویتهای اصلی کشور تبدیل شده و سلامت مردم، محور بسیاری از اقدامات حمایتی نهادهای اجتماعی از جمله اوقاف است.
وی افزود: سازمان اوقاف و امور خیریه با تکیه بر نیات واقفان خیراندیش، ورود جدیتری به حوزه سلامت داشته و بخشی از نیازهای درمانی استان مازندران از محل موقوفات تأمین میشود.
مدیرکل اوقاف و امور خیریه مازندران با اشاره به اقدامات انجامشده در این حوزه گفت: در هفته وقف امسال، از محل موقوفه محمدباقر تاجر ساروی، ۳۰ تخت بیمارستانی، یک دستگاه آرگون پلاسما و یک دستگاه یورودینامیک به ارزش مجموع ۳۲ میلیارد ریال به بیمارستان امام خمینی (ره) ساری تحویل شد.
حیدریجناسمی از موافقت رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه با خرید دو دستگاه الکتروکموتراپی خبر داد و تصریح کرد: این دستگاهها که از روشهای نوین درمان هدفمند تومورهای سرطانی محسوب میشوند، از محل عوائد موقوفات شهرستان بابل خریداری خواهد شد.
وی ادامه داد: دستگاه الکتروکموتراپی توسط یک شرکت دانش بنیان و با حمایت سازمان اوقاف و امور خیریه طراحی و تولید شده و نمونهای موفق از پیوند وقف، دانشبنیانها و توان علمی جوانان کشور است.
مدیرکل اوقاف و امور خیریه مازندران با بیان اینکه این تجهیزات در ساختمان درمانی میرزاخلیل شهرستان بابل نصب و راهاندازی میشود، گفت: با بهرهبرداری از این دستگاهها، خدمات درمانی نوین به بیماران سرطانی سراسر استان ارائه خواهد شد.
به گزارش مهر، دستگاه الکتروکموتراپی با استفاده از پالسهای الکتریکی، نفوذپذیری سلولهای سرطانی را افزایش داده و موجب ارتقای چشمگیر اثربخشی داروهای ضد سرطان میشود.
