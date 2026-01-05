  1. ورزش
پس از غیبت در فرودگاه؛

تصمیم «اوسمار» در مورد بازیکن خاطی پرسپولیس/ سلمانی کنار گذاشته شد

هافبک خاطی پرسپولیس که حاضر نشد با این تیم به قطر سفر کند از سوی سرمربی سرخپوشان در اختیار کمیته انضباطی باشگاه قرار گرفت.

به گزارش خبرنگار مهر، یاسین سلمانی که در نیم فصل اول بیست و پنجمین دوره لیگ برتر به ندرت از سوی کادر فنی به میدان فرستاده شد، در تعطیلات نیم فصل و زمانی که تیم قصد سفر به قطر را داشت، اقدامی خودسرانه و بدون هماهنگی داشت که منجر به عصبانیت کادر فنی و سرمربی سرخپوشان شد.

در حالی که اعضای تیم فوتبال پرسپولیس امروز در فرودگاه مهرآباد حاضر و سپس راهی قطر شدند، یاسین سلمانی برخلاف انتظار و بدون اعلام قبلی در فرودگاه حاضر نشد تا اوسمار ویه‌را با عصبانیت تصمیم به کنار گذاشتن او بگیرد.

براساس تصمیم سرمربی پرسپولیس، این بازیکن در اختیار کمیته انضباطی باشگاه قرار خواهد گرفت تا تصمیم نهایی در مورد او گرفته شود.

هنوز مشخص نیست دلیل سرباز زدن یاسین سلمانی از حضور در فرودگاه و همراهی سرخپوشان برای برپایی اردوی نیم فصل در قطر چیست.

مهدی مرتضویان

