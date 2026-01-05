رونق پرورش شترمرغ در بندرعباس؛ ۶ واحد پرورشی فعال است

به گزارش خبرگزاری مهر، سلمان انصاری با اعلام فعال‌بودن شش واحد پرورش شترمرغ در این شهرستان گفت: این واحدها با مجموع ظرفیت ۸۰۰ قطعه‌ای در حال فعالیت هستند و نقش مهمی در افزایش تولیدات دامی و رونق بخش کشاورزی منطقه ایفا می‌کنند.

وی افزود: جایگاه‌های پرورش شترمرغ سه واحد در شمیل، یک واحد قلعه قاضی، یک واحد در تخت و یک واحد در سیاهو فعالیت دارند و تحت نظارت و پشتیبانی فنی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان اداره می‌شوند.

انصاری با اشاره به برنامه‌های در دست اجرا برای توسعه کمی و کیفی این واحدها، خاطرنشان کرد: توسعه فعالیت‌های دامپروری از جمله پرورش شترمرغ، علاوه بر ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار، به تقویت زنجیره تولید و اقتصاد محلی کمک شایانی می‌کند.

شایان ذکر است که پرورش شترمرغ به دلیل مزایای اقتصادی، سودآوری بالا و سازگاری با شرایط آب‌وهوایی جنوب کشور، در سال‌های اخیر مورد استقبال سرمایه‌گذاران و کشاورزان قرار گرفته است.