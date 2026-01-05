به گزارش خبرنگار مهر، جواد داوری رئیس فدراسیون بسکتبال امروز (دوشنبه ۱۵ دی) در نشست خبری که در محل کمیته ملی المپیک برگزار شد، در مورد مسائل پیرامون این رشته و فدراسیون توضیح داد و پاسخگوی پرسش نمایندگان رسانه ها بود.

وی در آغاز نشست خود ضمن تشکر از همراهی ‌و حمایت رسانه ها با بسکتبال و پوشش دیدارها و برنامه هایش گفت در مورد انتخابات پیش روی این فدراسیون و رویکرد وزارت ورزش توضیح داد.

وی گفت: با حضور سرپرست می‌توانیم انتخاباتی آزاد را برگزار کنیم و عدالت اجرا خواهد شد. ولی پروسه ثبت نام و تایید صلاحیت نامزدها کمتر از دوماه نخواهد بود. فدراسیون‌هایی چون تکواندو و شنا هم با این موضوع درگیر هستند و آنها هم بازی‌های آسیایی ناگویا را در پیش دارند. وزیر ورزش با انتخاب سرپرست قطعا راهکاری برای این مساله می‌اندیشد. امیدوارم اتفاقات خوبی برای بسکتبال ایران بیفتد.

داوری در مورد تیم ملی بسکتبال تصریح کرد: دوره ای گذار برای این تیم طی شد، تیمی با میانگین سنی ۳۴ سال داشتیم و باید تغییرات ایجاد می شد، روند خوبی طی کردیم و سعی کردیم شایسته سالاری باشد، با کمک مربیان اتفاقات خوبی رقم خورد.

وی با اشاره به خداحافظی حامد حدادی گفت: خیلی ها معتقد بودند برای حدادی جایگزینی نیست ولی واقعیت این است که باید کلا شیوه بازی تیم ملی را تغییر می دادیم، بر این اساس کار کردیم، عنوان سومی که در کاپ آسیا گرفتیم تمام شده و حالا ۵ پنجره مهم برای انتخابی های جام جهانی داریم به خصوص که امتیاز میزبانی از ما سلب شده است.

داوری تاکید کرد: تیم ملی بسکتبال باید در مسیری بی حاشیه پیش برود، ، کاپ آسیا و نتایجش حال دل مردم را خوب کرد، باید از این تیم صیانت کرد تا موفق تر از گذشته پیش برویم.

وی در مورد تیم استقلال و احتمال کناره گیری اش از لیگ برتر گفت: حضور این تیم قابل توجه است، اعتراضاتی به داوری ها بود که برخی جاها درست و برخی جاها اشتباه است، به هر حال داوری هم ممکن است اشتباه کند اما عمد نیست، نامه ای مبنی بر کناره گیری دریافت نکرده ایم اما اعتراضاتی مطرح شده است.

داوری تصریح کرد: تیم داوری داریم که بعد از هر دیدار، اتفاقاتش را بررسی و آنالیز می کند، بعید است تیمی مانند استقلال با این سابقه چنین تصمینی را بگیرد و بخواهد کناره گیری کند.

وی در مورد شرایط میزبانی های بسکتبال ایران گفت: بعد از جنگ تحمیلی ۱۲ روزه در ایران، نامه ای از فیبا دریافت شد که تصمیماتی برای لغو میزبانی گرفته شده بود، آن زمان پروازی در ایران انجام نمی شد، چند ماه بعد مجدد پیگیری کردیم و اعلام شد تصمیم تغییر نمی کند، برای پنجره دوم هم مکاتبه کرده بودیم اما مجدد امتیاز میزبانی لغو شد، به نظرم اینبار کاملا بی دلیل امتیاز میزبانی گرفته شد. امیدوارم برای پنجره های آینده این اتفاق نیفتد و دیدارهای مان را میزبانی کنیم.

داوری در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر مبنی بر اینکه «برای انتخابات آتی قصد کاندیدا شدن دارید؟»، گفت: وظیفه مهمتری داریم که این دو ماه را با موفقیت به پایان برسانیم به خصوص که پنجره انتخابی جام جهانی داریم که امتیاز میزبانی دیدارهای آن از ما گرفته شده است، اول برنامه های مان را برای این دو ماه باید به سرانجام برسانیم بعد در مورد ثبت نام و کاندیدا شدن تصمیم می گیرم.

رئیس فدراسیون بسکتبال در پاسخ به پرسش دیگر خبرنگار مهر مبنی بر اینکه «در این چهار سال چقدر به اهداف و برنامه های پیش بینی شده رسیدید یا نزدیک شدید؟»، گفت: ۴ سال پر فراز و نشیب را داشتیم و هر اتفاقی که فکرش را نمی‌کردم رخ داد. خدا به من خیلی کمک کرد. با حضور استرالیا و نیوزلند در بسکتبال آسیا، توسعه بسکتبال پایه اهمیت زیادی دارد. در حال حاضر ۴۰ بازیکن آماده داریم و چرخه انتخاب بازیکنان بزرگتر شده است. وضعیت تیم دختران بهتر شده و در ورزش ایران تاثیرگذار و در ورزش آسیا قابل احترام هستند. علی‌رغم مشکلات مالی بیشترین اعزام را بین فدراسیون‌ها داشتیم، ذهنیت بازیکنان افزایش یافت و تیم‌ملی بدون حاشیه کار می‌کند.

وی در ادامه این بخش تاکید کرد: هدفم این است که در آینده پروژه کمپ آزادی را تکمیل کنم. کار ماندگاری خواهد بود و این پروژه ملی است. یکسری اشتباهات و کمبودها بود، یکسری را در زمانش برطرف کردیم و برخی را باید در آینده بررسی کنیم و در مورد آنها تصمیم بگیریم.

رئیس فدراسیون بسکتبال همچنین در مورد کناره گیری یک تیم از میانه فصل لیگ برتر گفت: فدراسیون تا حدودی از تیم‌ها حمایت می‌کند اما مدیریت باشگاه پایش‌پارت نتوانست تیم را مدیریت کند و درواقع ما آنها را از لیگ کنار گذاشتیم و آنها انصراف ندادند. اصلا دلیلی نداشت این تیم را در لیگ حفظ کنیم.

داوری در بخشی از صحبت هایش گفت: تعمیراتی در خوابگاه های آزادی شده بود که مجدد انجام شد، تعمیرات بخش های دیگر هم انجام شد که به زودی تمام می شود، کف پوش سالن هم هفته بعد عوض می شود، تنها سالن آزادی را برای تمرین و مسابقات داشتیم و مجبور شدیم سالن شهر قدس را هم‌ به کار بگیریم.

وی در مورد تیم ملی بانوان و قطع همکاری با کاپوچیانی گفت: جلسه ای برای بررسی همه موارد تشکیل شد. کاپوچیانی کارهای زیادی انجام داد و روح نازه ای به بسکتبال زنان دمید، از مربیان بزرگی بود که به بسکتبال ایران آمد، هنوز با او در ارتباط هستم اما تصمیم شد با گزینه های دیگری کار کنیم، با خانم «آلن شاکیرو» از روسیه صحبت هایی داشتیم، با او به نتیجه رسیدیم، قرار است هدایت تیم ملی را بر عهده داشته باشد، دعوت کردیم به ایران بیاید و پلی اف لیگ بانوان را از نزدیک ببیند، او مربی با سابقه ای و امیدوارم کار نیمه تمام النی را تمام کند. او در قزاقستان هم هدایت تیم ملی مردا را برعهده داشته است.



رئیس فدراسیون بسکتبال در مورد دغدغه هایش برای فاصله زمانی میان پایان ریاستش و آغاز دوره بعد گفت: بعد از پنجره دوم انتخابی جام جهانی دوره من تمام می شود، باید تمرکزمان روی این بازی ها باشد تا مسیرمان خدشه دار نشود، قطعا مسئولان به فکر هستند، چرخه بسکتبال قطعا چندماهی کندتر می شود تا انتخابات برگزار شود، این‌ موضوع را به فال نیک می گیرم، قطعا انتخابات در شرایطی عدالت محور برگزار می شود.

داوری در مورد اسپانسر فدراسیون بسکتبال گفت: وقتی من‌ آمدم‌ اسپانسر ما یک و نیم میلیارد بود، قرارداد خیلی ضعیف بود و در قبال آن کاری نمی توانستیم انجام دهیم، بعدها اسپانسر دیگر گرفتیم که حرف و حدیثی نداشته است، تا به امروز بدهی نداریم.

وی همچنین در مورد اختلاف با فدراسیون کشتی بر سر زمین گفت: مشکلی نیست، یک موضوع مربوط به سه سال پیش است، زمینی بود که به کشتی دادیم و زمین دیگری گرفتیم که شرایطش برای مان بهتر است، مشکلی با فدراسیون کشتی نداریم.

داوری در بخشی از این نشست خبری تاکید کرد که فدراسیون بسکتبال باید برای مربیان به خصوص در بخش‌ پایه برنامه بیشتری داشته باشد، اگر بنده برای چهار سال آینده هم باشم برنامه ویژه در بخش هوش مصنوعی خواهم داشت، این برنامه را الان هم داریم اما ویژه تر دنبال می کنیم.

رئیس فدراسیون بسکتبال در مورد مسائل مالی این فدراسیون گفت: موجودی هیئت استانی و فدراسیون تفاوت زیادی نداشت، امروز اسپانسر داریم، بدهی و حقوق معوقه نداریم حتی نسبت به مربیان خارجی، البته اتفاقات بهتری هم افتاد و اینکه بسکتبال خیلی بهتر دیده شد. یک برهه ای در مورد بسکتبال غفلت شد و باید به قبل بازگردیم، بسکتبال خود را به سطح بالاتر می کشاند.