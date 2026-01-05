علیرضا اکبری در گفتگو با خبرنگار مهر در تشریح این حادثه اظهار کرد: این آتش‌سوزی در یکی از انبارهای یک شرکت رخ داد که به دلیل ماهیت مواد موجود، حریق با شدت بسیار بالا گسترش یافت و بخش اداری مجموعه را نیز در بر گرفت.

وی افزود: از آنجایی که فرآورده‌ها دارای میزان بالایی چربی و روغن بوده است، عملیات خاموش‌سازی آتش با سختی فراوان انجام می‌شود، چرا که این مواد موجب افزایش شعله‌وری و ماندگاری حرارت می‌شوند.

رئیس آتش‌نشانی آمل ادامه داد: بلافاصله پس از اعلام حادثه، آتش‌نشان وارد عمل شده و در حال حاضر ۲۵ دستگاه خودروی آتش‌نشانی از آمل و شهرهای از جمله قائم‌شهر، بابل، محمودآباد، سرخرود و چمستان و نور به محل حادثه اعزام شدند و ۵۰ نیرو با تمام توان عملیات مهار و کنترل حریق را آغاز کردند.

اکبری با اشاره به شرایط دشوار عملیات گفت: حرارت بالا، دود غلیظ و خطر گسترش آتش، کار را بسیار پیچیده کرده بود.

وی در پایان تأکید کرد: بررسی‌های کارشناسی برای مشخص شدن علت دقیق حادثه و برآورد پس از پایان کامل عملیات اطفا و ایمن‌سازی محل اعلام خواهد شد.