۱۴ دی ۱۴۰۴، ۱۱:۴۲

برگزاری اعتکاف نوجوانان و جوانان در لارستان فارس

لارستان - نوجوانان و جوانان لاری در مراسم اعتکاف ۳ روزه امسال، حضوری پرشور دارند.

