به گزارش خبرنگار مهر، مهدی یونسی رستمی شامگاه دوشنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران با اشاره به وقوع آتش‌سوزی در یک کارخانه آمل، اظهار کرد: این حادثه حدود ساعت ۱۶ امروز آغاز شد و بلافاصله نیروهای عملیاتی، امدادی و اجرایی با هماهنگی کامل در محل حاضر شدند.

وی با بیان اینکه هم‌اکنون حدود ۴۰ دستگاه خودروی آتش‌نشانی به همراه تجهیزات کامل در محل مستقر هستند، افزود: نیروهای هلال‌احمر نیز برای پشتیبانی امدادی در منطقه حضور دارند.

استاندار مازندران با تأکید بر پیشرفت عملیات اطفای حریق، گفت: تاکنون بین ۵۰ تا ۶۰ درصد از آتش‌سوزی مهار شده و نسبت به دو ساعت گذشته، شدت حریق به‌طور محسوسی کاهش یافته است.

رستمی ادامه داد: بر اساس برآوردهای انجام‌شده، در صورت پایدار ماندن شرایط فعلی، آتش‌سوزی طی دو تا سه ساعت آینده به‌طور کامل تحت کنترل درخواهد آمد.

وی همچنین از هماهنگی گسترده در سطح ملی برای مدیریت این حادثه خبر داد و افزود: با حمایت رئیس‌جمهور، معاونان دولت و وزیر کشور، تمامی امکانات مورد نیاز در حال اعزام به منطقه است و یک فروند هواپیما نیز برای پشتیبانی عملیات به سمت آمل در حال پرواز است.