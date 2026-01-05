سقوط مرگبار خودرو در سد مهاباد؛ راننده ۶۳ ساله قربانی ایست قلبی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، فداکار مکری در این زمینه اظهار کرد: در پی تماس اضطراری با مرکز ۱۲۵ آتش‌نشانی امروز دوشنبهتیم‌های امداد و نجات با تجهیزات کامل غواصی به محل حادثه در محدوده سد مهاباد اعزام شدند.

وی در تشریح جزئیات این رویداد گفت: بلافاصله پس از رسیدن تیم‌های ما به محل، عملیات جست‌وجو و بیرون کشیدن خودرو از آب آغاز شد. بررسی‌های اولیه در محل نشان داد که علت اصلی انحراف و سقوط خودرو، از دست دادن کنترل توسط راننده ۶۳ ساله بوده است.

مکری افزود: متأسفانه اطلاعات به دست آمده حاکی از آن است که این حادثه ناشی از یک عامل طبیعی بوده؛ راننده به دلیل ایست قلبی ناگهانی، کنترل فرمان را از دست داده و خودرو به سمت حریم سد منحرف و در آن سقوط کرده است.

وی یادآور شد: عملیات امداد با موفقیت خودرو و پیکر راننده را از آب خارج کرد، اما با وجود حضور به موقع تیم‌های امدادی، تلاش برای احیای وی متأسفانه ناموفق بود.

مقامات محلی خواستار رعایت کامل نکات ایمنی به ویژه توسط رانندگان سالمند در نزدیکی مسیرهای آبی شده‌اند.