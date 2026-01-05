  1. استانها
  2. آذربایجان غربی
۱۵ دی ۱۴۰۴، ۲۱:۳۱

سقوط مرگبار خودرو در سد مهاباد؛ راننده ۶۳ ساله قربانی ایست قلبی شد

سقوط مرگبار خودرو در سد مهاباد؛ راننده ۶۳ ساله قربانی ایست قلبی شد

ارومیه- معاون عملیات آتش‌نشانی مهاباد گفت: بر اثر ایست قلبی ناگهانی راننده ۶۳ ساله یک دستگاه خودروی سواری، کنترل وسیله نقلیه از دست رفت و خودرو به داخل آب سقوط کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، فداکار مکری در این زمینه اظهار کرد: در پی تماس اضطراری با مرکز ۱۲۵ آتش‌نشانی امروز دوشنبهتیم‌های امداد و نجات با تجهیزات کامل غواصی به محل حادثه در محدوده سد مهاباد اعزام شدند.

وی در تشریح جزئیات این رویداد گفت: بلافاصله پس از رسیدن تیم‌های ما به محل، عملیات جست‌وجو و بیرون کشیدن خودرو از آب آغاز شد. بررسی‌های اولیه در محل نشان داد که علت اصلی انحراف و سقوط خودرو، از دست دادن کنترل توسط راننده ۶۳ ساله بوده است.

مکری افزود: متأسفانه اطلاعات به دست آمده حاکی از آن است که این حادثه ناشی از یک عامل طبیعی بوده؛ راننده به دلیل ایست قلبی ناگهانی، کنترل فرمان را از دست داده و خودرو به سمت حریم سد منحرف و در آن سقوط کرده است.

وی یادآور شد: عملیات امداد با موفقیت خودرو و پیکر راننده را از آب خارج کرد، اما با وجود حضور به موقع تیم‌های امدادی، تلاش برای احیای وی متأسفانه ناموفق بود.

مقامات محلی خواستار رعایت کامل نکات ایمنی به ویژه توسط رانندگان سالمند در نزدیکی مسیرهای آبی شده‌اند.

کد خبر 6714824

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها