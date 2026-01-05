  1. استانها
۱۵ دی ۱۴۰۴، ۲۲:۴۴

معاون استاندار بوشهر: نظارت بر بازار و حمایت از تولید افزایش یابد

بوشهر- معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار بوشهر بر تشدید نظارت بر بازار و حمایت از تولید همزمان با اجرای آئین نامه «تضمین امنیت غذایی و حمایت از معیشت خانوارها» تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، رسول رستمی، در نشست ویژه کارگروه تنظیم بازار استان بوشهر با اشاره به آغاز اجرای سیاست‌های جدید معیشتی دولت اظهار کرد: اجرای این سیاست‌ها، ضرورت آمادگی کامل استان در حوزه تأمین، نظارت بر بازار و پشتیبانی از تولید را دوچندان کرده است.

وی با تأکید بر اهمیت اطلاع‌رسانی منسجم و فعال‌سازی ظرفیت شهرستان‌ها افزود: تمامی دستگاه‌های اجرایی مکلف‌اند ضمن هماهنگی کامل، نسبت به فعال‌سازی واحدهای صنفی و فروشگاه‌های متصل به سامانه‌های مربوطه اقدام کنند و از موجودی کافی کالا در سطح بازار اطمینان حاصل شود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری بوشهر با اشاره به فعال‌سازی کارگروه‌های متناظر ملی در سطح استان تصریح کرد: کارگروه استانی و شهرستانی تنظیم بازار بر اساس تکالیف قانونی فعال خواهند شد و با توجه به تأکید دولت، جلسات به‌صورت مستمر و فشرده برای مدیریت بازار و تولید برگزار می‌شود.

رستمی خاطرنشان کرد: در کنار مدیریت بازار مصرف، حمایت از تولید از اولویت‌های اصلی استان است و کاهش سرمایه در گردش واحدهای تولیدی می‌تواند به افت تولید و برهم خوردن تعادل بازار منجر شود؛ ازاین‌رو «کمیته ویژه تولید» با تمرکز بر زنجیره‌های اصلی تولید از جمله محصولات پروتئینی و کشاورزی فعال خواهد شد.

وی با اشاره به نشست‌های برگزارشده با شبکه بانکی استان گفت: تأمین مالی سرمایه در گردش واحدهای تولیدی از طریق روش‌های متنوع بانکی و ابزارهای نوین تأمین مالی در دستور کار قرار گرفته و هر بانک متناسب با ظرفیت خود، در پشتیبانی از بخش‌های مختلف تولیدی نقش‌آفرینی خواهد کرد.

معاون استاندار بوشهر با تأکید بر ضرورت تشدید نظارت‌ها افزود: نظارت بر بازار به‌صورت هدفمند و گسترده افزایش می‌یابد و سهم مشخصی از بازرسی‌ها برای هر شهرستان تعیین خواهد شد تا از بروز نابسامانی و افزایش غیرمتعارف قیمت‌ها جلوگیری شود.

رستمی در بخش دیگری از سخنان خود به وضعیت مبادلات مرزی و بنادر استان اشاره کرد و گفت: با توجه به حجم بالای شناورهای در حال تخلیه و محدودیت‌های زیرساختی، تسریع در فرآیند تخلیه و ترخیص کالا با همکاری حداکثری همه دستگاه‌های اجرایی، یک ضرورت جدی است.

وی در پایان تصریح کرد: بازنگری در برخی فرآیندها و اختیارات استانی در چارچوب آئین‌نامه‌ها و ارائه پیشنهادهای کارشناسی برای بهبود مدیریت بازار و حمایت از تولید، با جدیت در دستور کار استان قرار دارد.

