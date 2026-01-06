به گزارش خبرنگار مهر، سید علی مدنی زاده در نشست علنی امروز (سه‌شنبه ۱۶ دی ماه) مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سوال حسینی، نماینده مینودشت در رابطه با رسوب تسهیلات اشتغال زایی و عدم توزیع مناسب این تسهیلات، گفت: دو محور اصلی در این پرسش‌ها مطرح بود؛ نخست اینکه چرا منابع رسوب کرده و دوم اینکه چرا پرداخت‌ها به صورت متوازن انجام نشده است.

وی درباره موضوع رسوب منابع گفت: در حال حاضر هیچ‌گونه منابعی در خزانه رسوب نشده است. تمامی منابعی که از سوی سازمان برنامه و بودجه تخصیص داده شده، به بانک‌ها ارجاع شده و در فرآیند پرداخت قرار دارد.

مدنی‌زاده در خصوص نحوه توزیع و تخصیص منابع افزود: بر اساس قانون، منابع مربوط به سال‌های گذشته می‌بایست به صورت مساوی بین استان‌ها توزیع می‌شد و دقیقاً مطابق حکم قانون عمل شده است.

وزیر اقتصاد درباره منابع سال ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ نیز تصریح کرد: طبق قانون، ۷۰ درصد منابع باید به صورت استانی و مساوی تقسیم می‌شد که این امر انجام شده است. ۳۰ درصد باقی مانده نیز می‌بایست به پروژه‌های ملی اختصاص می‌یافت که بر اساس توافق‌نامه‌های مبادله شده با سازمان برنامه و بودجه، برای پروژه‌های ملی تخصیص داده شده است.

وی در پایان خاطرنشان کرد: بر این اساس، تصور می‌کنم به اصل سؤالات مطرح شده پاسخ داده شده و اگر مشکلی هم وجود داشته، برطرف شده است.