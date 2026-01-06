  1. ورزش
صحبت‌های درگوشی ساپینتو و رضاییان در تمرین استقلال

تمرین تیم فوتبال استقلال برای دیدار با فولاد هرمزگان در جام حذفی امروز درحالی برگزار شد که سرمربی آبی‌ها دقایقی با رامین رضاییان به صورت جداگانه صحبت کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، تمرین تیم فوتبال استقلال در آستانه دیدار مقابل فولاد هرمزگان در مرحله یک‌هشتم نهایی جام حذفی، که قرار است روز ۲۲ دی برگزار شود، امروز سه‌شنبه ۱۶ دی ماه پیگیری شد.

در هفته‌های اخیر رامین رضائیان، وینگر مدافع با سابقه استقلال، جایی در فهرست بازیکنان این تیم نداشت و با انتشار پست‌هایی در فضای مجازی نسبت به قرار نگرفتن نامش در لیست بازی‌های مختلف گلایه‌هایی را مطرح کرده بود. در همین راستا، ریکاردو ساپینتو سرمربی پرتغالی استقلال نیز پیش‌تر اعلام کرده بود که رضائیان خواستار جدایی از جمع آبی‌پوشان شده است.

با این حال، ساپینتو در حاشیه تمرین امروز دقایقی با رامین رضائیان به گفت‌وگو پرداخت؛ اتفاقی که نشان داد روابط این مربی با بازیکن باتجربه استقلال تا حد زیادی به شرایط گذشته بازگشته است.

همچنین مهران احمدی، هافبک استقلال که به دلیل مصدومیت دیدارهای اخیر این تیم را از دست داده بود، در تمرین امروز حضور پیدا کرد تا امیدواری هواداران برای بازگشت او به ترکیب آبی‌ها در دیدار مقابل فولاد هرمزگان افزایش یابد.

