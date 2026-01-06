۳ سانحه رانندگی طی یک روز در استان سمنان؛ نجات ۱۲ مصدوم توسط امدادگران

علیرضا باغبان در گفتگو با خبرنگار مهر، از امداد رسانی به سه حادثه رانندگی طی شبانه روز گذشته در محورهای مواصلاتی استان سمنان خبر داد و اظهار کرد: یک مورد واژگونی و دو مورد دیگر برخورد خودروها با یکدیگر بوده است.

وی از مصدومیت ۱۲ نفر در مجموع این حوادث خبر داد و افزود: طی این حوادث تلفات گزارش داده نشده است.

معاون امداد و نجات جمعیت هلال احمر استان سمنان با اشاره به اینکه برخورد پژو ۲۰۶ و سمند در محور شریف آباد-ایوانکی به هلال احمر گزارش شد، اظهار داشت: به سه مصدوم این حادثه امداد رسانی لازم انجام گرفت.

باغبان از تصادف دنا و ایسوزو در محور شاهرود- دامغان یاد کرد و افزود: این حادثه مصدومیت پنج نفر را رقم زده است.

وی از واژگونی پژو ۲۰۶ در محور سمنان-دامغان به عنوان دیگر حادثه مهم رانندگی نام برد و افزود: این حادثه چهار نفر را راهی مراکز درمانی کرده است.