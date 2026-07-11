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۲۰ تیر ۱۴۰۵، ۹:۰۶

امداد به ۴ حادثه رانندگی در جاده های استان سمنان؛ ۲۰ نفر مصدوم شدند

امداد به ۴ حادثه رانندگی در جاده های استان سمنان؛ ۲۰ نفر مصدوم شدند

سمنان- معاون امداد و نجات جمعیت هلال احمر سمنان از امداد رسانی به چهار حادثه رانندگی در جاده‌های استان خبر داد و گفت: این حوادث ۲۰ مصدوم بر جای گذاشته است.

علیرضا باغبان در گفتگو با خبرنگار مهر، از امداد رسانی به چهار حادثه رانندگی طی روز جمعه در جاده های استان سمنان خبر داد و اظهار کرد: این حوادث فوتی نداشتند اما مصدومیت ۲۰ نفر را در پی داشته است.

وی مهمترین حادثه رانندگی را تصادف زنجیره ای سه خودرو دنا، تارا و هیوندا کیلومتر ۷۸ محور دامغان به سمنان عنوان کرد و ادامه داد: در این حادثه ۹ نفر مصدوم شدند.

معاون امداد و نجات جمعیت هلال احمر استان سمنان واژگونی پژو ۲۰۶ کیلومتر ۶۵ محور دامغان- سمنان را دیگر حادثه رانندگی عنوان کرد و یادآور شد: به چهار مصدوم حادثه امداد رسانی لازم انجام شده است.

باغبان با اشاره به واژگونی پژو پارس کیلومتر ۶۶ محور دامغان به سمنان، ادامه داد: به سه مصدوم این حادثه امداد رسانی لازم انجام گرفته است.

وی‌ به برخورد دو موتورسیکلت محور سرخه به آرادان فرعی روستای رامه اشاره کرد و افزود: چهار مصدوم حادثه خدمات هلال احمر را دریافت کردند.

کد مطلب 6884428

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