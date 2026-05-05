برخورد مرگبار تریلی با نیوجرسی در محور دامغان - سمنان؛ راننده جان باخت

علیرضا باغبان در گفتگو با خبرنگار مهر، از وقوع حادثه برای تریلی کیلومتر ۱۱ محور دامغان به سمنان حوالی ۶:۲۳ بامداد روز سه شنبه خبر داد و بیان کرد: در این حادثه تریلی با نیوجرسی برخورد و دچار حریق شد.

وی ادامه داد: بلافاصله پس از گزارش حادثه تیم های امدادی پایگاه امداد و نجات هلال احمر نعیم آباد دامغان به محل حادثه اعزام شدند.

معاون امداد و نجات جمعیت هلال احمر استان سمنان از فوت در دم راننده این خودرو سنگین خبر داد و اظهار داشت: برای این فوتی عملیات رها سازی انجام و به مقامات انتظامی حاضر در صحنه تحویل داده شد.

باغبان ضمن ابراز تأسف از این رویداد تلخ، اضافه کرد: از رانندگان تقاضا داریم هر دو ساعت استراحت را در طی رانندگی مد نظر قرار داده و از هر گونه تردد بدون هوشیاری و خواب کافی به طور جد خودداری کنند.