امداد به ۵ حادثه رانندگی در استان سمنان؛ ۱۷ نفر مصدوم شدند

علیرضا باغبان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه طی چهارشنبه و پنجشنبه هفته جاری امدادگران به پنج حادثه رانندگی در محورهای مواصلاتی رسیدگی کردند، ابراز داشت: این حوادث مصدومیت ۱۷ نفر را در پی داشته است.

وی با بیان اینکه دو مورد از حوادث فوق برخورد دو سواری با یکدیگر بوده است، افزود: تصادف پراید و کامیون در محور سمنان-فیروزکوه یک مصدوم و برخورد پژو پارس و ریو محور شریف آباد به ایوانکی چهار مصدوم بر جای گذاشته است.

معاون امداد و نجات جمعیت هلال احمر استان سمنان با بیان اینکه انحراف پژو پارس در محور دامغان به گلوگاه دیگر حادثه مهم رانندگی را رقم زد، ابراز داشت: به پنج مصدوم حادثه امداد رسانی لازم شده است.

باغبان از سقوط دنا در پل محور سمنان به دامغان خبر داد و تصریح کرد: چهار مصدوم حادثه نیز امداد رسانی و با همراهی اورژانس به مراکز درمانی منتقل شدند.

وی با بیان اینکه به حادثه واژگونی دنا در محور دامغان به سمنان نیز امداد رسانی شده است، افزود: این حادثه سه مصدوم داشته است.