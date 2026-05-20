تصادف مرگبار پژو ۲۰۶ با قطار در جاده لاکان رشت؛ ۲ نفر جان باختند

علیرضا پورسان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: امروز ۳۰ اردیبهشت‌ماه، ساعت ۱۷:۲۶ گزارشی مبنی بر تصادف شدید یک دستگاه خودروی سواری پژو ۲۰۶ با قطار در مسیر رشت به جاده لاکان، نرسیده به سه‌راه رضاپور، به مرکز اورژانس استان اعلام شد.

وی افزود: بلافاصله دو دستگاه آمبولانس از نزدیک‌ترین پایگاه‌های اورژانس به محل حادثه اعزام شدند.

سخنگوی مرکز اورژانس گیلان تصریح کرد: تکنسین‌های فوریت‌های پزشکی پس از حضور در صحنه و ارزیابی اولیه، مشخص کردند که دو سرنشین خودرو - یک مادر ۴۵ ساله و یک دختر ۱۲ ساله - دچار مصدومیت شدید شده و فاقد علائم حیاتی هستند.

پورسان خاطرنشان کرد: تیم‌های امدادی اورژانس بلافاصله عملیات پیشرفته احیای قلبی-ریوی (CPR) را برای مصدومان آغاز کردند و با ادامه اقدامات درمانی تخصصی در حین انتقال، هر دو مصدوم را برای ادامه روند درمان به بیمارستان پورسینا منتقل کردند.