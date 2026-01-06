شاکری: کشف جرائم سایبری در خراسان شمالی ۵۵ درصد افزایش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری پلیس، سرهنگ یوسف شاکری اظهار کرد: در ۹ ماهه سال جاری، ۲ هزار و ۳۱۷ فقره جرم سایبری در سطح خراسان شمالی به وقوع پیوسته است.

وی افزود: در این مدت، ۲ هزار و ۲۰۶ فقره از جرائم سایبری کشف شده که این میزان نسبت به مدت مشابه سال گذشته، افزایش ۵۵.۱۵ درصدی کشفیات را نشان می‌دهد.

رئیس پلیس فتا خراسان شمالی با اشاره به اقدامات صورت‌گرفته در برخورد با مجرمان سایبری بیان کرد: در راستای مقابله با این جرائم، ۷۶۳ نفر متهم شناسایی و دستگیر شدند که پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شدند.

سرهنگ شاکری ادامه داد: بررسی آمارها نشان می‌دهد کلاهبرداری رایانه‌ای با یک‌هزار و ۴۶۵ فقره، بیشترین جرم سایبری ثبت‌شده در استان بوده است.

وی گفت: پس از آن، برداشت اینترنتی غیرمجاز از حساب‌های بانکی با ۵۸۰ فقره در رتبه دوم و هتک حیثیت در فضای مجازی با ۱۸۰ فقره، سومین جرم پرتکرار سایبری در خراسان شمالی طی این مدت بوده است.

این مقام انتظامی در پایان با تأکید بر عزم جدی پلیس فتا در برخورد با جرائم فضای مجازی بیان کرد: پلیس با قدرت و قاطعیت با مجرمان سایبری برخورد می‌کند و شهروندان می‌توانند در صورت مواجهه با هرگونه جرم یا تخلف سایبری، از طریق سامانه ۰۹۶۳۸۰ به‌صورت شبانه‌روزی با پلیس فتا در ارتباط باشند.