فرد تخریب‌گر اموال مردم در زرقان دستگیر شد

زرقان- فرمانده انتظامی زرقان گفت:فردی که با تأثیرپذیری از شبکه‌های معاند، به یک شهروند حمله و اقدام به تخریب اموال وی نموده بود، دستگیر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ فریبرز مردانی، ظهر سه‌شنبه اظهار کرد: در پی اعلام به مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر حمله به یک مغازه و تخریب اموال شخصی، بررسی موضوع در دستور کار پلیس قرار گرفت.

وی افزود: مأموران این فرماندهی در بررسی اولیه و تحقیق از شاکی مطلع شدند که فردی تحت تأثیر تبلیغات منفی و تحریکات رسانه‌های معاند قرار گرفته و به بهانه اینکه مغازه باید بسته باشد اقدام به شکستن شیشه‌های آن واحد صنفی نموده و متواری شده است.

فرمانده انتظامی زرقان ادامه داد: با اقدامات فنی و اطلاعاتی صورت گرفته، عامل این اقدام اخلال‌گرانه در نظم عمومی شناسایی و شب گذشته دستگیر شد.

سرهنگ مردانی با اشاره به اینکه متهم برای سیر مراحل قانونی روانه دادسرا شد، تصریح کرد: نیروی انتظامی زرقان قاطعانه با هرگونه اخلال در نظم، تحریک به ایجاد ناامنی و اقدامات تخریبی علیه اموال عمومی و خصوصی به خصوص کسبه و بازاریان که حافظان امنیت اقتصادی جامعه هستند، برخورد خواهد کرد.

