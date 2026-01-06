 تغییر جایگاه تکواندوکاران در جدیدترین رنکینگ پارالمپیکی

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اعلام سایت فدراسیون جهانی تکواندو، رنکینگ پاراتکواندوکاران در ماه ژانویه ۲۰۲۶ اعلام و جایگاه نمایندگان ایران در ۲ گروه بانوان و آقایان پس از بازی های پاراآسیایی جوانان دبی با تغییراتی همراه شد.

در گروه بانوان، در وزن ۴۷- کیلوگرم (K۴۴) آیلار جامی با کسب ۵۰.۹۴ امتیاز در جایگاه شانزدهم ایستاد. زهرا سلطانی نیز با کسب ۱۲.۰۰ امتیاز به رده سی ام رفت.

رزا ابراهیمی در وزن ۵۲- کیلوگرم با کسب ۶۴.۷۶ امتیاز در رده دوازدهم قرار دارد. نرگس جوادی نیز با کسب ۲۵.۹۹ امتیاز و ۵ پله صعود به رده نوزدهم جدول رده بندی رفت.

در وزن ۵۷- کیلوگرم ، زهرا رحیمی با کسب ۱۵۵.۴۰ امتیاز در رده هفتم ایستاد. مریم عبدالله پور دیگر نماینده ایران در این وزن با کسب مدال طلای بازی های پاراآسیایی دبی با کسب ۴۴ امتیاز و دو پله صعود در جایگاه پانزدهم قرار گرفت.

رومینا چمسورکی در وزن ۶۵- کیلوگرم، ۵۲.۵۶ امتیاز کسب کرد به رده شانزدهم رفت.

در وزن ۶۵+ کیلوگرم، مرضیه نصراللهی با کسب ۶۵.۸۰ امتیاز و یک پله صعود در رده دهم قرار گرفت.

در گروه آقایان، در وزن ۵۸- کیوگرم (K۴۴) محمد طاها حسن پور با کسب ۴۶.۹۹ امتیاز و یک پله صعود در جایگاه بیستم ایستاد. ابوالفضل ایمانی پس از درخشش در دبی با کسب ۳۵ امتیاز و پانزده پله صعود در رده بیست و هشتم ایستاد. شهرام صحرا پیما نیز با کسب ۷.۵۶ امتیاز با صعود سی پله ای ر رده ۵۶ قرار گرفت.

سعید صادقیان‌پور در وزن ۶۳- کیلوگرم با ۱۶۱.۰۴ امتیاز در رده ششم ایستاده است. امیرحسین علیزاده عرب با کسب ۳۸.۲۴ امتیاز و چهارده پله صعود در رده بیستم جای گرفت.

در وزن ۷۰- کیلوگرم امیرمحمد حقیقت شناس با طلای بازی های پاراآسیایی ۱۰۹.۱۶ امتیاز کسب کرد و با صعود سه پله ای به رتبه نهم رفت.

علیرضا بخت در وزن ۸۰- کیلوگرم با ۲۵۷.۸۸ امتیاز نیز در رده سوم جدول رده بندی جای گرفته است. مهدی پوررهنما با کسب ۱۳۹.۷۶ امتیاز در رتبه نهم قرار گرفت.

حامد حق‌شناس نیز در وزن ۸۰+ کیلوگرم (۴۴K) با ۲۷۵ امتیاز در رده سوم وزن خود قرار گرفته است.