تخلیه دو نگله سنگین در بندر شهید رجایی

به گزارش خبرگزاری مهر، روح‌الله شاعلیا درباره تخلیه دو نگله سنگین (نگله واحد شمارش کالا) در بندر شهید رجایی افزود: این دو نگله غول‌پیکر با بهره‌گیری از دو جرثقیل ساحلی (دو کرن ساحلی) ۱۴۰ تُنی در اسکله ۳۵ بندر شهید رجایی تخلیه شد.

وی ادامه داد: این دو نگله غول‌پیکر همچنین با تکیه بر تجربه و مهارت کارکنان فنی معاونت بندری و همکاری بخش خصوصی در یک عملیاتی ویژه به صورت مستقیم از روی شناور به محوطه بندر منتقل شد.

معاون امور بندری و اقتصادی بنادر و دریانوردی هرمزگان از مزیت‌های این روش عملیات تخلیه نگله‌ها به سرعت‌بخشی در عملیات تخلیه شناور، استفاده بهینه از تجهیزات و کاهش استهلاک جرثقیل‌های ۱۴۰ تنی اشاره کرد.

شاعلیا ادامه داد: در این روش این فرآیند نیاز به تجربه بالا و تخصص در اداره امور بندری دارد که توسط عوامل ترمینال‌های شماره‌های یک و دو انجام شد، همچنین فرآیند انتقال کالا توسط تجهیزات ویژه حمل و بوژی‌های سنگین استفاده می‌شود.

وی اضافه کرد: این نگله‌ها شامل تجهیزات پالایشگاهی بوده که پس از انجام مراحل تشریفات بندری و گمرکی و با رعایت کامل شیوه‌نامه‌های باربرداری محمولات ترافیکی از کشتی تخلیه شد.