افزوده شدن بخش دوام به جشنواره فرهنگی هنری بحران

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس حسیننژاد دبیر پنجمین جشنواره ملی فرهنگیهنری بحران اعلام کرد: مهلت ارسال آثار به این جشنواره تا ۳۰ دیماه ۱۴۰۴ تمدید شد.
وی همچنین اظهار داشت که در این دوره، بخش ویژهای برای گروههای داوطلب واکنش اضطراری محله موسوم به «دوام» در نظر گرفته شده است.
این جشنواره که از سوی سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران با همکاری مرکز هنرهای تجسمی حوزه هنری، خانه عکاسان ایران و دفتر طنز حوزه هنری برگزار میشود، با هدف کشف و پرورش استعدادهای جوان و جلب توجه هنرمندان، نویسندگان و فعالان فرهنگی به موضوع بحرانهای عمومی و موضوع ویژه «جنگ ۱۲ روزه» برگزار میشود.
موضوعات عمومی جشنواره شامل زلزله، سیل، بیماریهای همهگیر، طوفان، ایمنی و مدیریت بحران است. شرکتکنندگان میتوانند آثار خود را در قالب «روایتهای مردمی و خاطرات شخصی»، «زندگی روزمره در دل جنگ»، «تابآوری و مقاومت اجتماعی»، «زنان و کودکان در جنگ»، «بازتوانی و بازسازی پس از جنگ»، «نقش رسانهها و تصاویر در ثبت تاریخ جنگ» و «صلح و آینده پس از جنگ» ارائه دهند.
آثار ارسالی در هفت بخش «خاطرهنگاری و روایت»، «داستان کوتاه»، «شعر»، «عکس»، «کاریکاتور و کارتون»، «پوستر و گرافیک» و «ویدئوی موبایلی» دریافت میشوند. برندگان هر بخش جوایز نقدی و لوح تقدیر دریافت خواهند کرد: نفر اول ۱۵ میلیون تومان، نفر دوم ۱۰ میلیون تومان، نفر سوم ۵ میلیون تومان و نفرات تقدیری ۲ میلیون تومان.
دبیر جشنواره درباره بخش ویژه «دوام» توضیح داد: گروههای داوطلب واکنش اضطراری محله، گروههایی کوچک، مردمی و نیمهحرفهای هستند که پس از فراخوان، آموزش، سازماندهی و تجهیز، به عنوان حلقه اول زنجیره خود امدادی و دیگر امدادی عمل میکنند. این گروهها نقش مؤثری در افزایش تابآوری جوامع محلی، ترویج فرهنگ ایمنی، کاهش خسارات جانی و مالی و ایجاد تعامل نزدیکتر بین شهروندان و سیستم مدیریت بحران دارند.
وی اضافه کرد: برای بخش ویژه «دوام»، نفرات اول تا سوم و آثار تقدیری به ترتیب ۵، ۳ و ۱ میلیون تومان به همراه لوح تقدیر دریافت خواهند کرد و حضور این گروهها فرصتی برای نمایش فعالیتها و خلاقیتهای اعضای «دوام» فراهم میکند.
مهلت ارسال آثار به دبیرخانه مجازی جشنواره تا ۳۰ دیماه ۱۴۰۴ تمدید شده و علاقهمندان میتوانند آثار خود را به نشانی www.tdmmoq.ir ارسال کنند.
نظر شما