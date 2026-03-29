آتشپاد سعید قادری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: از ابتدای آغاز جنگ تاکنون ۳۳ حادثه مرتبط با جنگ تحمیلی به سازمان آتشنشانی اعلام شده که در مجموع ۱۶۵ آتشنشان برای رسیدگی به این حوادث اعزام شدهاند.
وی با اشاره به مهمترین وظایف نیروهای آتشنشانی در شرایط کنونی افزود: اطفای حریق، آواربرداری و ایمنسازی محل حادثه از مهمترین مأموریتهای آتشنشانان در این شرایط است و نیروهای آتشنشانی کرمانشاه از ابتدای جنگ تاکنون با حضور مستمر در حال خدمترسانی به شهروندان هستند.
رئیس سازمان آتشنشانی شهرداری کرمانشاه در ادامه با بیان برخی نکات ایمنی برای شهروندان گفت: در زمان وقوع بمباران و موشکباران، شهروندان از حضور در محلهای مورد حمله و همچنین تردد در خیابانهای اطراف محل حادثه خودداری کنند تا روند امدادرسانی با سرعت بیشتری انجام شود.
قادری در پایان تأکید کرد: آتشنشانان کرمانشاهی به صورت شبانهروزی آماده خدمترسانی به شهروندان هستند و همشهریان در صورت بروز هرگونه حادثه میتوانند با شماره ۱۲۵ تماس بگیرند.
