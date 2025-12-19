واژگونی کامیون حمل بتن در محور بیستون یک قربانی گرفت

آتشپاد سعید قادری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ساعت ۱۹ و ۰۴ دقیقه عصر امروز جمعه ۲۸ آذرماه، یک دستگاه کامیون حمل بتن در محور بیستون به سمت کرمانشاه دچار واژگونی شد.
وی افزود: بلافاصله پس از اعلام حادثه، نیروهای عملیاتی آتشنشانی از ایستگاههای شماره ۵ و نجات مرکزی با سه دستگاه خودروی امدادی و اطفایی به محل حادثه اعزام شدند.
رئیس سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری کرمانشاه تصریح کرد: متأسفانه در این حادثه، سرنشین کامیون به دلیل شدت جراحات وارده در صحنه جان خود را از دست داد.
قادری ادامه داد: آتشنشانان پس از حضور در محل، عملیات ایمنسازی صحنه، پیشگیری از بروز خطرات ثانویه و همکاری با عوامل انتظامی و سایر دستگاههای امدادی را در دستور کار قرار دادند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: علت دقیق وقوع این حادثه توسط کارشناسان پلیس راهنمایی و رانندگی در دست بررسی است.
