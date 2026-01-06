توضیح سایپا در مورد عملکرد تیم ها و وضعیت مالی باشگاه

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی شرکت فرهنگی ورزشی ساپیا در توضیح خود آورده است:« روز گذشته در برخی رسانه ها مطلبی تحت عنوان «باشگاه سایپا در آستانه فروپاشی» و مواردی از این قبیل دست به دست شد که روابط عمومی شرکت فرهنگی ورزشی سایپا ضمن تکذیب این خبر، حق پیگیری قانونی را در این خصوص برای خود محفوظ می داند.

در بخشی از این خبر در مورد عدم نتیجه گیری مناسب تیم های ورزشی این باشگاه صحبت شده بود که جایگاه تیم های ورزشی در رقابتهای این فصل خود گویای ناآگاهی یا ... نویسنده و ناشران خبر است. چرا که در حال حاضر نه تنها تیم فوتبال بزرگسالان مدعی صعود به لیگ برتر فوتبال است، بلکه در جام حذفی نیز در جمع ۸ تیم نهایی حضور دارد. همچنین تیم های نوجوانان، جوانان و امید سایپا در کورس قهرمانی لیگ تهران هستند و تیم امید با اختلاف در صدر جدول رده بندی قرار دارد. ضمن اینکه تیم والیبال بانوان سایپا بدون هیچ شکستی صدرنشین گروه خود است و هندبال نیز قهرمان نیم فصل لیگ برتر شده است.

در ادامه این خبر حرف از انحلال باشگاه به میان آمده که کذب محض است؛ مانند ادعای نادرست فروش باشگاه سایپا که پوچ و بی اساس بود. خوشبختانه به رغم شرایط سخت اقتصادی، مدیرعامل محترم گروه، جناب آقای مهندس شیخ زاده، کما فی السابق حامی تیم ها و مدیران ارشد این باشگاه است.

همچنین ادعای مغرضانه دیگر این مطلب عدم به کار گیری از مدیران ورزشی در باشگاه سایپاست که هم اکنون معاون ورزشی این شرکت از جمله مدیران با سابقه حوزه ورزش بوده و مدیریت عامل باشگاه هایی همچون استقلال و پیکان را در کارنامه خود داشته و بیش از یک دهه فعالیت مستمر در باشگاه سایپا را داراست.

ضمن اینکه مدیرعامل کنونی باشگاه سایپا نیز ضمن بازیکنی در رشته فوتبال سوابق ورزشی همچون رئیس هیئت فوتبال، همکاری با باشگاه پاس، مدیریت تربیت بدنی استانهای مختلف و چندین دوره عضویت در هیئت مدیره باشگاه سایپا را در سوابق خود دارد.

در سطری از این خبر به دریافت ۲۰ نوتیس از بازیکنان تیم فوتبال سایپا اشاره شده است که این رقم و عدد جای تعجب دارد چرا که تنها ۲ بازیکن درخواست جدایی از سایپا را ثبت کرده اند که با توجه به مقطع زمانی نیم فصل این دوره از رقابتها، کاملا طبیعی است.

در خاتمه خاطر نشان می شود که باشگاه سایپا در مقطع کنونی با هیچ گونه بحرانی رو به رو نیست و نشر چنین اخباری ناشی از دروغ پراکنی افرادی است که منافع آنها در دوره مدیریت منضبط اقتصادی کنونی، به خطر افتاده است.»