یورش نظامیان اسرائیلی به دانشگاه بیرزیت با گلوله جنگی+فیلم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شهاب، منابع فلسطینی از یورش نظامیان رژیم صهیونیستی به دانشگاه بیرزیت در شمال رام الله خبر دادند.

این منابع بیان کردند که نظامیان اشغالگر ورودی های دانشگاه را بسته اند. نظامیان اسرائیلی با گاز اشک آور و گلوله جنگی به سمت دانشجویان حمله ور شدند.

منابع فلسطینی به زخمی شدن شماری در جریان این یورش خبر دادند.

هلال احمر فلسطین اعلام کرد که در جریان یورش نظامیان اشغالگر اسرائیلی به دانشگاه بیرزیت در شمال رام الله، یک دانشجو به ضرب گلوله زخمی شده است.

در این حمله شماری از دانشجویان نیز بر اثر استنشاق گاز اشک‌آور دچار حالت خفگی شدند. هلال احمر فلسطین بیان کرد که اشغالگران مانع از رسیدن تیم های امدادی به دانشگاه برای درمان مجروحان می شوند.

نظامیان رژیم صهیونیستی کریم خمایسه و معتصم سقف الحیط دو خبرنگار فلسطینی را در جریان پوشش حمله نظامیان اسرائیلی به دانشگاه، مورد ضرب و شتم قرار دادند.

منابع فلسطینی از زخمی شدن سه نفر تا به این لحظه در جریان این یورش خبر دادند.