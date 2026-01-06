مدیریت ۱۱۰ مگاواتی برق در استان تهران

به گزارش خبرنگار مهر، اکبر حسن بکلو مدیرعامل شرکت توزیع برق استان تهران در آئین آغاز بهره برداری و عملیات اجرایی نیروگاه تجدیدپذیر و طرحهای بهینه سازی مصرف انرژی افزود: این شرکت برقرسانی به نزدیک ۲ میلیون و ۸۵۰ هزار مشترک را انجام میدهد و همچنین مسئول تأمین برق ۲۵ شهرک صنعتی و ۳۸ دکه صنعتی در استان است.
وی ادامه داد: بیش از ۳۵ درصد از مصرف برق استان مربوط به صنایع است و به کمک استاندار و وزارت نیرو، امسال ۲۶۰۰ ژنراتور به صنایع و مصرفکنندگان منتقل شد که توانست نزدیک به ۱۱۰ مگاوات به مدیریت مصرف برق کمک کند.
به گفته وی شرکت توزیع برق استان تهران همچنین به تأمین ۲۸۷ کلید به صورت مشترک ارا برعهده دارد و این پروژهها ۵۰ درصد هزینهها را به عهده ما و ۵۰ درصد دیگر را شهرداریها، فرمانداریها و سازمان آب بر عهده داشتند تا چاههای آب شرب را از خاموشی خارج کنیم.
این مقام مسئول اضافه کرد:: از ابتدای سال، نزدیک به ۳۰۰ هزار لامپ پرمصرف را تعویض کردهایم و در حال حاضر ۲۹۳ هزار لامپ جدید در حال تعویض است که پیشبینی میشود این اقدام ۴۱ مگاوات کاهش پیک مصرف را به همراه داشته باشد.
حسن بکلو همچنین در مورد اقدامات انجام شده در کمیته انرژی استان و تأمین زمین برای پروژههای جدید ادامه داد: نزدیک ۵۵۰ مگاوات زمین تأمین شده و حدود ۳۰۰۰ مگاوات نیز زمین آماده تحویل به سرمایهگذاران وجود دارد. این اقدامات میتواند به کاهش ناترازی کمک کند و امسال توانستهایم ۶ درصد از نیاز مصرف را کاهش دهیم.
وی در باره موضوع کشف ماینرهای غیرمجاز گفت: در سه روز اخیر، ۵۵۶ ماینر در استان تهران کشف و ضبط شده است و به طور کلی از ابتدای سال، نزدیک به ۴۲۰۰ ماینر غیرمجاز در استان تهران شناسایی و جمعآوری شده است. در حال حاضر، این اقدامات به کاهش بار مصرف برق کمک شایانی خواهد کرد.
