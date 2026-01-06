  1. استانها
  2. سیستان و بلوچستان
۱۶ دی ۱۴۰۴، ۱۵:۰۰

جذب ۴۱۹ نفر جوان بومی در نیروی انتظامی جنوب سیستان و بلوچستان

زاهدان - تعداد ۴۱۹ نفر در استان سیستان و بلوچستان به استخدام نیروی انتظامی جنوب سیستان و بلوچستان درآمدند.

سرهنگ محمد سلیمی زاد رئیس مرکز گزینش و استخدام انتظامی سیستان و بلوچستان به خبرنگار مهر گفت: در راستای تأمین نیروی انسانی کارکنان انتظامی جنوب استان فرآیند ثبت‌نام استخدامی با استقبال جوانان بومی مواجه شد.

وی افزود: در این مرحله، تعداد ۴۱۹ نفر پس از بررسی مدارک، انجام مصاحبه‌ها و ارزیابی‌های تخصصی، واجد شرایط شناخته شده و به مرکز آموزش اعزام شدند.

این مقام انتظامی بیان کرد: مرکز استخدام انتظامی جنوب استان تاکنون تعداد ۹۴۲ نفر را جذب و مراحل استخدامی ۳۰۰ نفر دیگر نیز در حال انجام است.

رئیس مرکز گزینش و استخدام انتظامی استان در پایان جوانان بومی و انقلابی را به استخدام در پلیس و حراست از کیان مرز و کیان ایران اسلامی دعوت کرد.

    • الیاس IR ۲۱:۲۷ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
      خدا نگهدار تمام نطامی ها باشه واقعا امنیت چیزی خوبیه افتخار میکنم به امنیت

