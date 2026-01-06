به گزارش خبرگزاری مهر، علی پورکمالی انارکی رئیس دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، به تشریح برنامه‌های توسعه‌ای این دانشگاه مأموریت‌گرا پرداخت.

رئیس دانشگاه شهید رجایی این دانشگاه را «جامع، مأموریت‌گرا و راهبردی» توصیف کرد و گفت: رسالت اصلی دانشگاه تربیت هنرآموزان ماهر و متعهد برای هنرستان‌های کشور است. هرچند در علوم پایه نیز دبیر تربیت می‌کنیم، اما تمرکز اصلی بر بخش فنی‌وحرفه‌ای است.

وی با اشاره به تکلیف برنامه هفتم مبنی بر رسیدن سهم آموزش فنی‌وحرفه‌ای به ۵۰ درصد، نقش دانشگاه را در این زمینه «کلیدی و تعیین‌کننده» دانست.

رئیس دانشگاه شهید رجایی تأکید کرد: همه اقدامات این سال‌ها با هدف «ارتقای کیفیت آموزش و فراهم‌سازی بستر تربیت معلم در تراز جمهوری اسلامی» انجام شده است.

پورکمالی مهم‌ترین چالش و اولویت دانشگاه را «توسعه کمی» عنوان کرد و گفت: ظرفیت پذیرش از ۶۰۰ نفر سال‌های گذشته به ۱۷۰۰ نفر رسیده و سال آینده به ۲۲۰۰ نفر خواهد رسید. اما برای تحقق اهداف برنامه هفتم، سالانه باید ۷۰۰۰ تا ۹۰۰۰ دانشجو پذیرش کنیم.

وی از امضای تفاهم‌نامه با «دانشگاه ملی مهارت» و تشکیل «مرکز امور پردیس‌ها و دانشجویان مشترک» برای استفاده از ظرفیت‌های موجود کشور خبر داد و افزود: سال آینده حدود ۷۰۰۰ دانشجو را بدون توسعه ساختار اداری جدید پذیرش خواهیم کرد.

رئیس این دانشگاه درباره علت پذیرش دانشجویان در نیمسال دوم، گفت: محدودیت خوابگاه مهم‌ترین مانع است. با تخلیه خوابگاه‌ها در بهمن، امکان پذیرش در نیمسال دوم فراهم می‌شود. اگر خوابگاه جدید تأمین شود، پذیرش را به مهرماه منتقل خواهیم کرد.

وی با اشاره به جایگاه فرهنگی دانشگاه، گفت: فعالیت‌های فرهنگی صرفاً دستوری نیست. با این حال، دانشگاه در برنامه‌هایی مانند پیاده‌روی اربعین، راهیان نور و اردوهای جهادی بسیار شاخص عمل کرده است.

وی تأکید کرد: استفاده از ظرفیت خوابگاه‌ها برای فعالیت‌های تربیتی باید تقویت شود.

پورکمالی پذیرش دانشجویان بین‌الملل از کشورهای منطقه را «در راستای دیپلماسی فرهنگی» دانست و افزود: منشور پوشش و رفتار به آن‌ها ابلاغ شده و رعایت شئونات کاملاً تحت نظارت است.

رئیس دانشگاه درباره توسعه پردیس‌ها، گفت: سیاست ما پرهیز از توسعه پرهزینه فیزیکی است. به جای ساخت پردیس جدید، از امکانات بلااستفاده بهره می‌بریم؛ مانند هنرستان ۴۰ هکتاری گیلان که ظرفیت لازم برای اجرای مدل هنرستان جوار دانشگاه را دارد.

پورکمالی از ایجاد رشته‌های جدید خبر داد و گفت: رشته‌های کار و فناوری، معماری داخلی، حسابداری و طراحی پارچه و لباس راه‌اندازی شده و در قالب دانشکده مهارت ساماندهی می‌شوند. رشته‌های مکاترونیک، صنایع دستی، علوم کامپیوتر و یکی از رشته‌های کشاورزی نیز برای سال آینده در نظر گرفته شده است.

وی خطاب به دانشجویان جدید، گفت: دوره کارشناسی فرصت طلایی یادگیری است. از همه فرصت‌ها برای رشد علمی، اخلاقی و مهارتی استفاده کنید تا الگوی شایسته‌ای برای نسل آینده باشید.